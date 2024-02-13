Bu adımları uygulayan botoksa ihtiyaç duymuyor

Göz çevresindeki kırışıklıklar yaşınızı her zaman ele verir. Bu sebeple göz çevresi bakımınızı düzenli olarak yapmanız gerekir. Göz çevresi çok hassas ve ince bir bölgedir. Bu bölgeye bakım yaparken oldukça hassas ve dikkatli davranmak önerilir. Göz çevresi için pratik bakım önerileri arıyorsanız bu yazımıza mutlaka bir göz atın.

Aydınlık, parlak ve canlı bir cilt için bakım yapmanız şart. Aynı cildiniz gibi göz çevrenizde bakıma ihtiyaç duyar. Göz çevresindeki kırışıklıklarla mücadele etmek için düzenli olarak bakım yapmanız gerekir.

MAKYAJLA UYUMAYIN

Cildinizi temizlerken öncelikle makyajdan cildinizi arındırmanız gerekir. Göz çevresi bakımı yapmadan önce göz makyajınızı pamuk ve makyaj çıkarıcı yardımıyla temizlemesiniz.

Eğer göz makyajıyla uyuyorsanız bu alışkanlığı acil bırakmanız önerilir. Göz makyajı ile uyumak göz çevresinin daha hızlı kırışmasına sebep olur.

NEMLENDİRİCİ UYGULAYIN

Cildinizi ve gözlerini temizledikten sonra mutlaka bir nemlendirici krem uygulayın. Göz çevrene geçmeden önce, cilt tipine, cildinin ihtiyacına uygun bir nemlendirici ile cildini nemlendirmelisiniz.

Cildinize uygun su bazlı bir nemlendirici ile cildinizi düzenli olarak nemlendirmeniz gerekir. Özellikle sıkılaştırıcı ve yaşlanma karşıtı nemlendiriciler kullanabilirsiniz.

GÖZ ÇEVRESİ İÇİN PRATİK BAKIM

Göz çevresinde zamanla kırışıklıklar ve ince çizgiler daha belirgin hale gelir. Göz altı morluklarıyla ve kırışıklıklar mücadele etmek için göz çevresi bakım kremlerini kullanmayı alışkanlık haline getirmelisiniz.

Göz kremi söz konusu olduğunda, aşırıya kaçmana gerek yok. Parmağına az miktarda göz kremi alarak göz çevrenin üst ve alt kısımlarına hafif dokunuşlarla kreminizi uygulayın. İç köşeden başlayarak, alt göz çevresi boyunca kaşınızın ucu boyunca göz kremini masaj yaparak sürün.

GÖZ ÇEVRESİNE NAZİK DAVRANIN

Göz çevresi çok ince ve hassastır. Bu sebeple göz çevrenize bakım yaparken hassas davranmaya özen göstermeniz gerekir. Göz çevreniz nemini çok hızlı kaybettiği için sürekli göz kremiyle bu bölgeyi nemlendirmeniz doğru olabilir. Göz çevresindeki cilt çok hassas olduğundan, göz kremini olabildiğince nazikçe sürmeniz önerilir.