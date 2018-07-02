41. Güzelyurt Portakal Festivali devam ediyor. Festival etkinlikleri çereçvesinde bu akşam Manuş Baba konser verecek.

Amfi Tiyatro Konser Alanında yer alacak konser saat 22:00’de başlayacak ve ücretsiz olacak.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve Con Kahve sponsorluğunda yapılan 10. Tavla Turnuvası’nın ilk turu da geçtiğimiz akşam Festival Parkı Gösteri Merkezinde yapıldı. İki tur oynanan Turnuvada final maçları da dün akşam gerçekleştirildi.

Final maçlarının tamamlanmasıyla dereceye girenlere kupa ve para ödülü verildi.

Güzelyurt Belediyesi Festival Parkında Festival süresince çocukların eğlenebileceği basketbol ve gladyatör standı oluşturuldu. Oyun stantlarında başarılı olan çocuklara hediye olarak led balonlar veriliyor.