Bu aracın sahibi neden aracını almıyor?

Fotoğrafta görülen EP 707 plakalı Volkswagen Golf marka aracın bir hafta önce evinin önüne yolun içine terkedildiğini söyleyen vatandaş “Polis geldi, aracı yolun kenarına itti. Camları açık aracı ne arayan var, ne de soran” dedi.

Bu aracın kimin tarafından neden bırakıldığı konusunda bir bilgi verilmediğini söyleyen vatandaş “Hırsızlık mı? Bagajında bir şey mi saklanmış? Bilen yok.” dedi.

İki kez polisi arayıp bilgi verdiğini ancak araç ile ilgili herhangi bir girişim olmadığını belirten vatandaş yetkililerin araçla ilgilenmesini istedi











13/11/2019 12:43