Bu balığa daha önce rastlanmadı

Norveç’in Andoya adası açıklarında avlanan 19 yaşındaki genç balıkçı Oscar Lundahl, oltasına takılan balığı görünce hayrete düştü. Daha önce yakalanan hiçbir balığa benzemeyen balığın yapısı, dinozor kuyruğunu andırıyordu. Gözleri başıyla neredeyse aynı büyüklükteydi. Denizin 800 metre derinliğinde yaşayan bu tür, 300 milyon yıl önce yaşamış köpekbalığı ailesinden geliyor.