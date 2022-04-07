Bu belirtiler varsa panik atak geçiriyorsunuz!

Kaygılandığınızda kalbiniz hızlı atıyor, zor nefes alıyor, an terleme ve titreme yaşıyorsanız panik atak yaşıyor olabilirsiniz. İş yaşamında aşırı stres altında çalışanlarda, panik atak görülme riskinin arttığını belirten uzmanlar, korku nöbetlerinin nasıl atlatılacağını anlatıyor.

Panik atak, fiziksel korku hislerine neden olan kısa bir yoğun kaygı dönemi olarak görülüyor. Panik ataklar sıklıkla ve beklenmedik bir şekilde meydana gelebiliyor ve çoğu zaman herhangi bir dış tehditle ilgili olmuyor. Memorial Antalya Hastanesi Psikiyatri Bölümü’nden Uz. Dr. Seda Yavuz’a göre, sürekli baskı altında olan, düşünce ve duygularını yeterince dışarıya yansıtmayıp, isteklerini sürekli bastıran kişilerde panik atak görülme olasılığı daha yüksek.

Panik atağı ‘korku nöbeti’ olarak tanımlayan Dr. Yavuz, “Kişiler bu nöbetleri çoğu zaman “kriz” olarak adlandırır. Her panik atak geçiren kişi panik bozukluk hastası değildir. Yaşam boyu en az bir panik atak geçirme olasılığı %10 olarak bulunmuştur. Panik atak pek çok ruhsal hastalıkta ortaya çıkabilir. Panik bozukluk kendiliğinden ve beklenmedik panik ataklarla giden bir kaygı bozukluğudur” diyor.

PANİK ATAK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Peki, panik atak geçirdiğinizi nasıl anlayabilirsiniz? Panik atak belirtilerini Dr. Yavuz şöyle sıralıyor: “Çarpıntı, kalp atımlarını hissetme ya da kalp atım hızında artma. Terleme, titreme, kan basıncının yükselmesi. Soluk alamıyor boğuluyor duygusu, solunumun sıkışması. Uyuşma ya da karıncalanma hissi. Göğüs ağrısı ya da göğüste sıkışma hissi. Bulantı ya da karın ağrısı. Baş dönmesi, sersemlik hissi bayılacakmış gibi olma. Kendini ya da çevreyi değişmiş veya farklı algılama. Üşüme, sıcak soğuk basmaları, sık idrara çıkma.”

PANİK ATAK NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Panik atağın tedavi yöntemlerini de Dr. Yavuz şöyle anlattı: “Hastalığın tedavisinde, beyindeki sinir hücrelerinin yolunda gitmeyen hormon faaliyetlerini düzelterek “Panik Atakları” önleyen ilaçlar kullanılmaktadır. Bu hastalığın tedavisinde kullanılan ve etkinliği kanıtlanmış çok sayıda ilaç bulunmaktadır. Uzman doktor kontrolünde ilaçların dozu ve süresi belirlenir. Bu terapi yöntemi ile kişinin bilişsel yapısı yeniden inşa edilir ve aslında olağan olan bir takım panik atak belirtileri hakkındaki yanlış bilgi ve inançlarının düzeltilmesi sağlanır. Kişinin bu belirtiler ile korkmadan baş edebilmesinin öğretilmesi amaçlanır. Diğer bir yandan davranışsal bir takım müdahaleler ile panik atak geleceğinden korktuğu için tek başına bulunmaktan kaçındığı yer ve durumlarla aşamalı bir şekilde tekrar tekrar karşılaştırılması, bu sayede korkularını yenmesi amaçlanır. Bu tedavide doktor hastasına; korku ve panik nedeni ile yapmaktan kaçındığı etkinlikleri (kapalı ya da kalabalık yerlerde bulunma, yalnız başına sokağa çıkma gibi) bir plan dahilinde en basitlerinden başlayarak, üstüne giderek alıştırma uygulamaları yaptırılır. Artan sürelerle yapılan bu alıştırmalar ile başına olumsuz bir şey gelmediğini gören hastanın güven duygusu artar.”

Bu habere tepkiniz:



07/04/2022 20:52