Bu belirtilerden biri bile varsa...

Uyku bozuklukları, uyku biçiminizde değişikliklerle sonuçlanan durumlardır. Uyku bozukluğu genel sağlığınızı, güvenliğinizi ve yaşam kalitenizi etkileyebilir. Peki, uyku bozukluğu için hangi bölüme/doktora gidilir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Uyku bozukluğu uykuya dalma veya sürdürme güçlüğüne yol açarak, yaşam kalitesinin düşmesine ve kişinin sağlığının bozulmasına neden olur. Bir sağlık probleminden veya aşırı stresten kaynaklanıp kaynaklanmadıklarına bakılmaksızın, uyku bozuklukları günümüzde giderek yaygınlaşmaktadır. Peki, Uyku bozukluğu için hangi bölüme/doktora gidilir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

UYKU BOZUKLUĞU HAKKINDA

Uyku bozukluğunun türüne bağlı olarak, insanlar uykuya dalmakta zorlanabilir ve gün boyunca aşırı yorgunluk hissedebilirler. Uyku eksikliği enerji, ruh hali, konsantrasyon ve genel sağlık üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir. Horlama, uyku apnesi, uykusuzluk, uyku yoksunluğu ve huzursuz bacak sendromu gibi uyku problemleri yaygındır.

Bazı durumlarda uyku bozuklukları, başka bir tıbbi veya zihinsel sağlık durumunun belirtisi olabilir. Bu uyku problemleri, altta yatan nedenin tedavisi ile ortadan kalkabilir. Uyku bozuklukları başka bir durumdan kaynaklanmadığında, tedavi normalde tıbbi tedavilerin ve yaşam tarzı değişikliklerinin bir kombinasyonunu içerir.

UYKU BOZUKLUĞU BELİRTİLERİ

Belirtiler uyku bozukluğunun ciddiyetine ve türüne bağlı olarak değişebilir. Ayrıca uyku bozuklukları başka bir durumun sonucu olduğunda da değişebilir.

Bununla birlikte, genel uyku bozuklukları belirtileri şunlardır:

– Uykuya dalma veya uykuda kalma zorluğu

– Gündüz yorgunluğu

– Gün boyunca kestirmek için güçlü bir dürtü

– Sinirlilik veya kaygı

– Konsantrasyon eksikliği

– Depresyon

UYKU BOZUKLUĞU NEDENLERİ

Uyku rahatsızlıklarına neden olabilecek birçok koşul, hastalık ve rahatsızlık vardır. Birçok durumda, uyku bozuklukları, altta yatan bir sağlık sorununun bir sonucu olarak gelişir.

– Alerjiler ve Solunum Sorunları

Alerjiler, soğuk algınlığı ve üst solunum yolu enfeksiyonları gece nefes almasını zorlaştırabilir. Burnunuzdan nefes alamamanız uykuda zorluklara da neden olabilir.

– Noktüri

Nokturi veya sık idrara çıkma, gece uyanmanıza neden olarak uykunuzu bozabilir. Hormonal dengesizlikler ve idrar yollarının hastalıkları bu durumun gelişmesine katkıda bulunabilir. (Sık idrara çıkma kanama veya ağrı eşlik ederse derhal doktorunuzu aradığınızdan emin olun.)

– Kronik ağrı

Sürekli ağrı uykuya dalmayı zorlaştırabilir. Uykuya daldıktan sonra sizi uyandırabilir.

Kronik ağrının en yaygın nedenlerinden bazıları şunlardır:

– Artrit

– Kronik yorgunluk sendromu

– Fibromiyalji

– Enflamatuar bağırsak hastalığı

– Sürekli baş ağrıları

– Sürekli bel ağrısı

Bazı durumlarda, kronik ağrı uyku bozuklukları ile daha da kötüleşebilir. Örneğin, doktorlar fibromiyalji gelişiminin uyku problemleriyle ilişkili olduğunu düşünmektedir.

– Stres ve kaygı

Stres ve anksiyete genellikle uyku kalitesi üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. Uykuya dalmak veya uykuda kalmak zor olabilir. Kabuslar, uyku konuşması veya uyurgezerlik de uykunuzu etkileyebilir.

UYKU BOZUKLUĞU TÜRLERİ

Çok çeşitli uyku bozuklukları vardır.

Bazıları diğer altta yatan sağlık koşullarından kaynaklanabilir.

Uykusuzluk hastalığı

Uykusuzluk uyuyamama veya uykuda kalmama anlamına gelir. Stres ve endişe, hormonlar veya sindirim problemlerinden kaynaklanabilir. Aynı zamanda başka bir durumun belirtisi olabilir.

Uykusuzluk aşağıdakilere neden olabilir:

– Depresyon

– Konsantrasyon zorluğu

– Sinirlilik

– Kilo almak

– İş yaşamının ve okul performansının bozulması

Uyku apnesi

Uyku apnesi, uyku sırasında solunumdaki duraklamalar ile karakterizedir. Bu, vücudun daha az oksijen almasına neden olan ciddi bir tıbbi durumdur. Aynı zamanda gece uyanmanıza neden olabilir.

Parasomniler

Parasomnialar, uyku sırasında anormal hareketlere ve davranışlara neden olan uyku bozuklukları sınıfıdır.

Bunlar:

– Uyurgezerlik

– Sayıklamak

– İnleme

– Kabuslar

– Yatak ıslatma

– Diş gıcırdatma veya çene sıkma

Huzursuz bacak sendromu

Huzursuz bacak sendromu (RLS) bacakları hareket ettirmek için büyük bir dürtüdür. Bu dürtüye bazen bacaklarda karıncalanma hissi eşlik eder. Bu semptomlar gündüzleri ortaya çıksa da, en çok geceleri görülür. RLS genellikle DEHB ve Parkinson hastalığı da dahil olmak üzere belirli sağlık koşullarıyla ilişkilidir, ancak kesin nedeni her zaman bilinmemektedir.

Narkolepsi

Narkolepsi, gün boyunca meydana gelen “uyku atakları” ile karakterizedir. Bu, aniden aşırı derecede yorgun hissedeceğiniz ve herhangi bir uyarıcı olmadan uyuya kalacağınız anlamına gelir. Hastalık ayrıca, uykudan hemen sonra fiziksel olarak hareket edememenize yol açabilecek uyku felcine neden olabilir. Narkolepsi kendi başına görülebilmesine rağmen, aynı zamanda multipl skleroz gibi bazı nörolojik bozukluklarla da ilişkilidir.

UYKU BOZUKLUĞU İÇİN HANGİ BÖLÜME/DOKTORA GİDİLİR?

Tedavi edilmediğinde, uyku bozukluklarının olumsuz etkileri daha ileri sağlık sonuçlarına yol açabilir. Ayrıca işteki performansınızı etkileyebilir, ilişkilerin zorlanmasına neden olabilir ve günlük aktiviteler gerçekleştirme yeteneğinizi zedeleyebilir.

Uyku bozukluğunuz olduğundan şüpheleniyorsanız teşhis ve tedavi için hastanelerin Nöroloji polikliniklerine başvurmanız gereklidir.

05/11/2019 11:29