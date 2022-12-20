Bu besinler bağışıklığınızın savaşma gücünü 10 kat artırıyor

Kış aylarında bağışıklığı korumak ve soğuk algınlığına yeni düşmemek için sağlıklı besinlere yer vermeli. Şalgam, brokoli, kereviz bunlardan birkaçıdır. Peki hangi besinler bağışıklığınızı güçlendirir? Kış aylarında bağışıklığı korumak ve soğuk algınlığına yeni düşmemek için sağlıklı besinlere yer vermeli. Şalgam, brokoli, kereviz bunlardan birkaçıdır. Peki hangi besinler bağışıklığınızı güçlendirir? İşte yanıtı...

Kış sebzeleri hastalanmanızı engeller. Sizin bünyenizi korur. Bu besinleri gün aşırı tüketmeli. Peki hangi besinler bağışıklığınızı güçlendirir? İşte yanıtı...

7 SÜPER BESİN

ŞALGAM

C vitamini ve kalsiyum minerali bakımından zengin olan pancar, her mevsim tüketilmesi gereken bir besindir. Kanser riskini azaltır ve kan yapıcı özelliğe sahiptir.

LAHANA

İltihabı önleyen lahana, kalp hastalıklarına, karaciğer yağlanmasına karşı birebirdir. İçerisinde A, C ve K vitamini bulunur bağışıklığı destekler.

ISPANAK

Ispanağın demir açısından yüksek olduğunu bilmeyen yoktur. C vitamini ve karoten mineralleri açısından da yüksek olan ıspanak çocukların büyüme gelişmesinde oldukça önemlidir. Kasları güçlendiren ıspanak kemik erimesine karşı koruyucudur.

BAL KABAĞI

Sadece kışın görebildiğimiz bal kabağı kış sebzelerinin olmazsa olmazıdır. A vitamininden zengin olan bal kabağı diğer vitaminlerden de içerisinde barındırır. Antioksidan olan bal kabağı lif açısından yüksektir. Bal kabağı çorbası ve tatlısı kışın vazgeçilmez tariflerdendir.

BROKOLİ

Kış ayları haricinde yüksek fiyatlara satılan Brokolinin kilosu 15 TL'den satılmaya başladı. C vitamni ve beta karoten açısından yüksek olan brokoli bağışıklığınızı güçlendirir. Tam bir kalsiyum ve demir kaynağı olan yeşil ormanlara benzeyen sebze kansere karşı koruyucudur.

KEREVİZ

Kalorisi son derece az olan diyete uygun kereviz lif açısından oldukça yüksektir. Zeytinyağlı yemeğini yapabileceğiniz kereviz, kolesterolü dengeler, sindirim sistemine iyi gelir, kalp ve damar hastalıklarına karşı korur. Ayrıca karaciğer sağlığını korumak için de birebirdir.

KARNABAHAR

Kış mevsiminin gözde sebzelerinden birisi olan karnabahar kilosu tezgahlarda 15 TL'den başlayan fiyatlarla yerini aldı. C, E ve B grubu vitaminlerden zengin olan karnabahar, antioksidan ve kükürtlü bileşenler yönünden oldukça zengindir.

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20/12/2022 21:47