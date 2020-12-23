Bu besinler Covid-19’a karşı akciğerleri güçlendiriyor

Beslenme içeriğiniz kalsiyum, magnezyum, fosfor, potasyum açısından zengin olmalıdır. Bu mineraller solunum kaslarının kasılmasında görev alır. Bu yüzden beslenmenizde süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, koyu yeşil yapraklı sebzeler ve yağlı tohumlar mutlaka bulunmalıdır.

Karbonhidrat tüketimini sınırlandırın

Karbonhidrat içeriği yüksek besinlerin fazla tüketimi vücutta karbondioksit miktarını arttırarak akciğere daha fazla yük getirir ve solunum güçlüklerine neden olur. Pilav, makarna, börek, kek, poğaça gibi nişastalı ve unlu besinler ile şeker ve şekerli yiyeceklerin tüketimi azaltılmalıdır.

Zeytinyağ tercih edin

Günlük enerjinin yağdan gelen oranı %30-45 olmalıdır. Doymuş yağlardan kaçınılmalıdır. Bu yüzden özellikle zeytinyağı, avokado yağı, balık yağları, kabuklu yemişler ve yumurta sarısı gibi iyi kalite olan fonksiyonel yağları beslenmenizde bulundurmanız önemlidir.

Magnezyum ve kalsiyum takviyesi

Magnezyum ve kalsiyum mineralleri diyafram kaslarının güçlenmesinde etkilidir. Aynı zamanda akciğer hastalığı olan kişilerde kemik mineral yoğunluğu düşme eğilimindedir. Yerine koymak için kalsiyum, fosfor ve magnezyumdan zengin süt ve süt ürünleri, koyu yeşil yapraklı sebzeler, tahılllar gibi besinler tüketilmelidir. Gerektiğinde D ve K vitamini takviyeleri hekim kontrolünde alınmalıdır.

A vitamini içeren besinler tüketin

A vitamini akciğerlerdeki epitel dokunun sağlıklı kalmasını sağlayarak, enfeksiyon hastalıklarının önlenmesinde ve tedavisinde önemli rol oynar. A vitamini, hayvansal kaynaklı yiyeceklerden karaciğer, balık yağı, süt, tereyağı ve yumurtada bulunur. Karoten olarak bilinen provitamin A; havuç, kış kabağı gibi sarı ve turuncu renkli besinlerde, karalahana, ıspanak, maydanoz, pazı, fesleğen gibi yeşil yapraklı sebzelerde, kayısı, portakal, şeftali ve bunlar gibi sarı-turuncu meyvelerde bulunur

Çinko olmazsa olmaz

Solunum yolları enfeksiyonlarına karşı bağışıklık kazandıran çinko; kırmızı ette, istiridyede, yoğurtta, kabak çekirdeği, susam, yulaf, ceviz, nohut, mercimek ve tam tahıllı ürünlerde bulunur.

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23/12/2020 19:55