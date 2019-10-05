Bu besinler kalp sağlığını koruyor

Diyetisyen Leman Denizgil, HABERKIBRIS için kaleme aldığı yazıda kalp dostu besinlerin neler olduğunu yazdı.

Leman Denizgil'in yazısı şöyle:

Kalp sağlığımızı korumamız için beslenme alışkanlıklarımızda alabileceğimiz bazı önlemlerle birlikte kalp dostu olarak adlandırdığımız bazı yiyeceklerin diyete eklenmesi kan basıncının ve kan kolesterol seyiyelerinin düşmesini sağlayarak kalp sağlığına önemli katkıda bulunur.

İşte 7 Besin;

Balık: Protein, B12 vitamini,selenyum ve demir kaynağı. Yüksek derecede Omega 3 yağ asidi içeren somon, uskumru, ton balığı gibi balıklar kalp sağlığına son derece yararlı. Balık, kan pıhtılaşmasını azaltarak ritim bozukluklarını engelliyor.

Ceviz, fındık veya badem: Ceviz, fındık; yüksek antioksidan özelliği olan Omega-3 ve E vitamininin yanı sıra magnezyum ve posa da içerir.

Susam: Hindistan’da ölümsüzlüğün sembolü olan susam çok küçük görünmesine rağmen çok ciddi sağlık üzerine olumlu etkileri bulunmaktadır.Susam ve susam yağı kalsiyum ve magnezyumun da çok iyi kaynaklarıdır ve bundan dolayı da kalp ritmini düzenleyici etkisi bulunur. Susamda zengin çinko bulunur ve bağışıklık sistemini destekler. İyi bir selenyum kaynağı olan susam kansere karşı da koruyucu etkisi vardır.

Sarmısak: Damar içinde pıhtılaşmayı önleyici ve kan basıncını düşürücü etkisi nedeniyle kalp hastalıkları riskini azaltır.

Keten tohumu: Doymamış yağ asitleri, E vitamini, potasyum ve omega 3 içermesinden dolayı kalp hastalıklarına karşı koruyucu etkisi bulunmaktadır.

Zeytinyağı:Doymamış yağ asitleri içeren zeytinyağı yeterli miktarı aldığınız sürece sizi kalp ve damar hastalıklarından korur.

Kuru baklagiller:Kurubaklagiller yüksek posa içeriklerinden dolayı kalp-damar rahatsızlıklarından koruyucudur. Kan kolesterol seviyelerinizin dengelenmesinde önemli bir rol oynarlar. Beslenmenizde kuru baklagillere (nohut, kuru fasulye, mercimek vb.) daha çok yer verin. Kuru baklagiller; kolesterolden fakir kompleks karbonhidratlar ile posadan zengin bitkisel protein kaynağıdır. İçerdikleri fitokimyasal maddeler nedeniyle kan kolesterolünü düşürücü pozitif etkileri vardır.

05/10/2019 10:27