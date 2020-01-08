Bu besinler yedikçe mutluluk veriyor

Son yıllarda yapılan çok sayıda bilimsel araştırmayla, insanların özellikle bazı besin türlerini belli miktarlarda tükettiklerinde vücutlarında mutluluk veren hormonların arttığı ve o bireylerin de bu durumu gerçekten hissettiklerini ifade ettikleri tespit edildi. İşte serotonin seviyesine olumlu katkı sağlayan ve doğal antidepresan özelliği taşıyan ve amaçları sizi mutlu etmek olan o besinler...

Çilek: Afrodizyaklar arasına giren C vitamini ve çeşitli minerallerden zengin olan çilek serotinini arttırır. Mevsiminde günde 6-8 adet çilek tüketebilirisiniz.

Bal: Normal şekerden kat ve kat daha iyi bir şeker kaynağı olan bal, içerdiği kimyasallarla depresyonu önler. Ayrıca şeker gibi vücutta yağ yapmaz ve damarlara etki etmez. Çok iyi bir enerji kaynağıdır. Besleyici değeri çok yüksek olan Bal, kansızlar için kan deposudur. Vücuda ve gözlere kuvvet verir. Boğaz ağrılarına ve iltihaplara şifadır. İdrar söktürücüdür. Mide ve bağırsaklardaki yaralara ve karın ağrısına iyi gelir. Sinirleri yatıştırır ve rahatlatır. Kalp çarpıntısı ve yüksek tansiyona karşı faydalıdır. Kanı temizler, kan dolaşımını düzenler. Damar sertliğine karşı faydalı olur. Soğuk algınlığına şifadır. Ballı süt bağırsak parazitlerini düşürmekte yararlıdır. Bala tuz katılıp yenirse balgam söktürür. Bal, Sarılığa iyi gelir. Yaraların iyileşmesini hızlandırır. Cildi besler, nemlendirir ve yumuşatır.

Yoğurt: Sütten daha fazla kalsiyum içeren yoğurt, nöronların çalışmasına yardımcı olur ve aynı zamanda vücudun fit kalmasını sağlar. Yoğurdun içindeki "Coenzym J", vücuttaki yağların çok daha çabuk yakıyor ve sindirimi hızlandırıyor. Yoğurt, bünyesindeki besin değeri yüksek proteinler, yağlar, vitaminlerle insan vücudunda kemik ve diş gelişimi için gerekli kalsiyum gibi elementler sayesinde beslenmede önemli katkısı olan bir gıda maddesidir.

Kabak çekirdeği: 20 gr kabak çekirdeğinde 120 mg triptofan bulunmaktadır. İçerdiği bu mutluluk öncüsü aminoasit sayesinde serotonin salgılanmasına yardımcı olur. Kabak çekirdeği stresi ve endişeleri önlerken kişinin rahatlayıp sakinleşmenize de yardımcı olur.

Kinoa: Son dönemlerde adını sıkça duyuran bir tahıl olan kinoa serotoninin öncü maddesi olan triptofan aminoasidi yönünden zengin bir besindir. Akşam yemeklerinde salata ya da sebze yemekleri içerisinde tüketilen 3 yemek kaşığı kinoa günün stresinin atılmasına ve yemekten keyif almaya yardımcı olmaktadır.

Yumurta: Çinko, B vitamini, iyot, omega- 3, yağ asitleri ve protein içeren yumurta, enerji kaynağı olduğu gibi karnınızı da tok tutar. O yüzden kahvaltılarda yumurta tüketilmesi tavsiye edilir. Büyük bir yumurtada 4,5 gram civarında yağ bulunur. Bunun 1,5 gramı doymuş yağ asitleri, diğer kısmı ise, doymamış yağ asitleri şeklindedir. Görüldüğü üzere yumurta, kalp-damar hastalıkları için risk faktörü olan doymuş yağ asitlerini düşük oranda içerir ve toplam yağ miktarı düşüktür.

Kuşkonmaz: Kuşkonmaz folik asit ve triptofan miktarı yüksek bir sebzedir. Folikasitin depresyonu önlediği kanıtlanmıştır ve antidepresanlarda kullanılmaktadır. Triptofan ise serotonin salınımını güçlendirir ve mutluluk verir. İyi bir idrar söktürücü olan kuşkonmaz, idrar yollarını temizler ve vücutta oluşan ödem şişliklerini gidermeye yardımcı olur. Hazmı kolaylaştırır. Sinirleri kuvvetlendirir ve zihin yorgunluğunu giderir.Diş ağrısını hafifletir. Gözleri ve kalbi kuvvetlendirir. Karaciğer ve böbreklerin düzenli çalışmasına yardımcı olur. Kanı temizler. Kandaki şeker oranını düşürür. Egzama ve sivilcede faydalıdır. Cilde canlılık verir.

Hindistan cevizi: İçerisinde bulunan trigliseritler sayesinde hem mutluluk verir, hem de kan akışını düzenler. Fakat aynı şey hindistan cevizinin sütü için geçerli değildir. Reflü hastalığına iyi gelir. İdrar söktürücü bir besin olan Hindistan cevizi kabızlığı gidermekte faydalıdır. Böbrek taşlarını ve kumunu düşürmeye yardımcı olur. Mide ağrılarını hafifletir. Balgamı keser. Ağız kokusunu giderir. Felce ve titremeye iyi gelir. Şekerle birlikte yenirse hem vücuda fazla ağırlık vermez hem de cinsel gücü arttırır. Hindistan Cevizi çok besleyici, güçlendirici ve şişmanlatıcı bir besindir.

Muz: Meyveler içinde en fazla serotonin salgılatan ise muzdur. Ayrıca potasyum ve B vitamini sayesinde enerji verir. 1 adet muz ile gününüzü daha mutlu geçirebilirsiniz.

Midye: İçinde B12 vitamini, selenyum, iyot, protein ve çinko bulunan midye aynı zamanda yağ oranı düşük kalorisiz bir yiyecektir. Özellikle tiroid faaliyetlerini düzenleme de oldukça faydalıdır. Yüksek protein içermekte ve insan beslenmesi ile gelişimi açısından çok önemli olan amino asitleri dengeli oranlarda ihtiva etmektedirler. Kolay sindirilebilir oluşları da su ürünlerinin genç- yaşlı her yaş grubu tarafından rahatlıkla tüketilebilmesini sağlamaktadır.

Çeri domates: Bütün domateslerde olduğu gibi çeride de bulunan likopen adlı antioksidan nörolojik koruma sağlar. Zeytinyağı ile tüketilmesi tavsiye edilir çünkü yağ likopen emilimini arttırmaktadır. Özellikle lif açısından zengin kabuklarıyla yenildiğinde sindirimi kolaylaştırır. Mide ve bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olur ve kabızlığı giderir. İyi bir idrar söktürücüdür ve vücuttaki zararlı maddelerin uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Böbrek taşlarının düşürülmesine yardımcı olur. Kanı temizler. Kanseri, özellikle de prostat kanserini, önlemede çok etkilidir. Kalp hastalıklarına karşı koruyucudur. Damar sertliği ve romatizmaya iyi gelir. Yaşlanmayı geciktirir. Cilde tazelik verir.

Siyah çikolata: Siyah çikolata beyine giden kan akışını güçlendirir, enerji verir, konsantrasyon kaybını önler ve mutluluk verir. Çikolata büyük miktarda bakır da içerir. Bakır, vücudun demiri absorbe etmesine yardımcı olur. Bu da cilde, damarlara ve dokulara faydalı olur. Kanda pıhtılaşmayı önler. Diğer tatlılara oranla kan şekerini hızlı yükseltmez.

Pazı: Pazı, magnezyumca çok zengin bir sebzedir ve magnezyum, vücudumuzda gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar için gerekli olan enerji ihtiyacını karşılar. Öksürüğe karşı faydalıdır. Kansızlığı önler. Hamile olanların yemesi doğacak çocukta omurga açıklığı riskini azaltır.

Mor patates: Mor patates her manavda veya markette bulabileceğiniz bir sebze değildir fakat antosiyanin adı verilen güçlü antioksidanlar barındırır. Antosiyaninler, nörolojik koruma sağlar ve kısa süreli hafızayı güçlendirir. Vücuda enerji verir, halsizliği ve yorgunluğu giderir. Kandaki şeker oranını düşüren patates şeker hastaları için faydalıdır. Damar sertliğini giderir. Sindirimi kolaylaştırır ve kabızlığı önler. Kanı temizler. Kansere karşı koruyucudur. Bağırsak şişliğini ve basur ağrılarını azaltır. El ve ayak çatlaklarına iyi gelir. Bağırsak kurtlarını düşürmeye yardımcı olur. Böbreklere faydalıdır. Normal ve kuru ciltler için yararlıdır.

08/01/2020 09:58