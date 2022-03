Bu besinleri doğru saatte tüketmeye özen gösterin!

Besinleri doğru zamanda tükettiğinizde daha faydalı olduğunu biliyor muydunuz? İşte hangi besin ne zaman tüketilmeli sizler için kaleme aldık.

Hangi yiyeceği hangi saatte tüketmek daha doğru merak ediyorsanız haberimizi okumalısınız.

Muz

Muz, sabahları atıştırmak için güzel bir seçenek gibi gözükse de sabahları aç karnına tüketildiği zaman enerji seviyesini düşürmekte. İçerdiği yüksek şekerden dolayı başta enerjik hissetmenizi sağlasa da muz birkaç saat sonra yorgun ve acıkmış hissetmenize sebep olacak. Aynı zamanda hassas bağırsak sendromundan muzdarip insanlar için muz yemek ishale sebep olacağından çok tehlikeli. Eğer sabahları muz yemeden güne başlayamam diyorsanız size muzu sağlıklı yağlar içeren başka yiyeceklerle (fıstık ezmesi) beraber tüketmenizi öneririz.

Kahve

Çoğu insan için uyanır uyanmaz kahve içmek bir gereklilik gibi gelir fakat aslında bu oldukça zararlıdır. Araştırmalara göre bir öğünden önce kahve tüketmek bedenin kafeine karşı duyarlılığını artırmakta. Bu yüzden kahveye hemen sarılmadan önce biraz beklemek daha faydalı. Bunun yanı sıra uykusuzluk çekmemek için akşam saatlerine doğru kahve tüketmekten kaçınmak da önemli.

Şeker

Çoğu insan için şekerli besinlerden uzak durmak oldukça zorlayıcıdır. Bu noktada yapılan en büyük hata ise tatlıları atıştırmalık olarak tüketmektir. Bu şekilde tüketildiğinde tatlılar kan şekerini çok hızlı bir şekilde çıkarır ve aniden düşürür. Bu da yorgun ve gergin hissetmenize sebep olur. Eğer tatlıdan uzak kalamam diyorsanız tatlıyı ana yemekten sonra tüketmeye dikkat edin. Böyle yaptığınızda kan şekeri seviyeniz ani bir şekilde yükselmeyecektir.

Yağlı peynir

Gece gelen açlık krizlerinizi tostla bastırmak kulağa ne kadar masum gelse de yağlı peynirler sindirilmesi çok zor besinlerdir. Eğer yatma saatinize yakın yağlı peynir tüketirseniz gece rahatsız olabilirsiniz ve uykunuz bölünebilir. Fakat bunun aksine kahvaltıda peynir tüketmek, vücudunuz için gerekli kalsiyumu almanızı sağlar; bu da kaslarınızın gelişimi ve kemik sağlığınız için önemlidir.

Turunçgiller

Güne taze sıkılmış portakal suyuyla başlamak çok sağlıklı gibi gözükse de aslında öyle değildir. Turunçgiller asitli meyveler oldukları için ana öğünlerin yanında veya hemen ardından tüketilmeleri vücutta asit oluşumunu artırır. Bu da midenizin ekşimesine, karnınızda ağırlık hissetmenize veya besin emilimini yavaşlatmaya sebep olabilir.

Pirinç

Pirinç, karbonhidrat içerdiğinden sindirilmesi zor bir besindir. İnsanı uzun süre enerjik tutsa da çok fazla kalori içerir ve gece tüketildiğinde kilo alımına sebep olur. Bu yüzden pirinç tüketmek için en uygun zaman öğle yemeğidir çünkü bu saatlerde metabolizmanız daha hızlı çalışır ve pirinci sindirmesi daha kolaydır. Ayrıca verdiği enerji de gün boyu dinç hissetmenize yardımcı olabilir.

Süt

Bazılarımız çocukluğundan beri güne bir bardak süt içerek başlamaya alışmış olabilir fakat bu yetişkinler için yararlı bir davranış değildir. Süt, sindirilmesi zor bir besindir bu yüzden sabah başka yiyeceklerle beraber tüketmek midenizin ekşimesine ve karnınızın ağrımasına neden olabilir. Ilık bir bardak süt içmek içinse en doğru saatler öğleden sonrasıdır.

Et

Et, zengin bir protein ve B vitamini kaynağıdır fakat sindirim sistemini ağırlaştırabildiğinden akşam geç saatlerde et tüketilmesi önerilmez. Yatmadan en az 3 saat önce yağsız et tüketebilirsiniz. Böylelikle hem tokluk hissine ulaşacak hem de vücudunuza fazla kalori yüklememiş olacaksınız. Yeteri kadar protein almak için gün içinde de et tüketebilirsiniz.

Kuruyemiş

Kuruyemiş sağlıklı yağlar bakımından önemli bir besin kaynağıdır fakat gece atıştırmalığı olarak tercih etmek zararlı olabilir. Az miktarda tüketmek sakıncalı değilken fazlası sindirim sorunlarına ve dolayısıyla da uykuya dalmada problem yaşamanıza sebep olabilir. Kuruyemişi kahvaltıda veya ara öğünlerde tüketmek ise en doğrusudur. Bu şekilde tükettiğinizde kalp sağlığınıza iyi gelecek, kolesterol seviyenizi normal düzeyinde tutmaya, kilo vermenize, cildinizin ve saçlarınızın güzelleşmesine yardımcı olacak.

Yoğurt

Aç karnına veya yemeklerden önce yoğurt yemekten kaçınmanız gereklidri. Yoğurdun içerdiği laktik asit ana yemeklerin sindirilmesinin yavaşlamasına sebep olabilir. Bu yüzden ana yemeklerden 1-2 saat önce yoğurt tüketmek en doğrusu olacaktır. Bunun yanı sıra yatmadan önce de küçük bir kase yoğurt yemek ise kas gelişiminize katkıda buluacaktır.

Fasulye

Fasulye lif konusunda oldukça zengindir. Gece tüketilmesi ise şişkinlik hissetmenize ve uyku kalitenizin düşmesine sebep olabilir. Öğle yemeğinde veya erken saatlerde yediğiniz akşam yemeğinde ise fasulye iyi bir tercih olabilir.

Elma

Elma, sindirimi ve bağırsak hareketlerini kolaylaştıran lif ve doğal asitler konusundan oldukça zengin bir meyvedir. Fakat akşam saatlerinde elma yemek midenizi rahatsız edebilir. Ayrıca gece tüketilen elmalar gaz oluşumuna ve bağırsak hareketlerinde bazı sorunlara yol açabilir. Bunun sebebi ise sindirim sisteminin gece daha yavaş çalışmasıdır. Elma yemek için en doğru zaman ise sabah saatleridir. Böylelikle uzun bir gece uykusundan sonra bağırsak hareketlerinizi canlandırmaya başlayabilirsiniz.

Bu habere tepkiniz:



11/03/2022 16:28