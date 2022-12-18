Bu besinleri sakın beraber tüketmeyin!

Hemen hemen aynı mineral ve vitaminlere sahip bazı besinler aynı anda tüketildiğinde ciddi komplikasyonlara neden olur. Uzmanlar bu yüzden bazı besinlerin aynı anda tüketilmemesi konusunda uyarıda bulundu. Ölüme kadar neden olabiliyorlar. İşte beraber tüketilmemesi gereken besinler...

Her açıdan sağlığa faydalı milyonlarca besin vardır. Ancak bu besinlerden bazıları kesinlikle aynı anda tüketilmemeli. Alternatif tıp uzmanlarının özellikle uyarıda bulunduğu bu besinler aynı anda tüketildiğinde ölüme bile neden olabilir.

Aynı minerallere ve vitaminlere sahip bu besinler, beraber tüketildiğinde zehirlenmeye yol açar. Çünkü vücuda olduğundan daha fazla yükleme yaparlar.

İŞTE BERABER TÜKETİLMEMESİ GEREKEN BESİNLER

SÜT KIRMIZI ET

Protein ve kalsiyum deposu bu iki besin aynı anda tüketildiğinde bağışıklığın çökmesine neden olur. Fazla protein yüklemesine neden olan süt ve kırmızı et, ciddi komplikasyonlara yol açar.

PİRİNÇ VE TURŞU

İki besinin içeriğinde de salik asit oldukça fazladır. Uzmanlar salik asit yüklemesi hücrelerin hızlı hızlı yenilenmesine neden olduğunun altını çizdi. Kulağa faydalı gibi gelse de aslında pirinç ve turşu gibi besinler aynı anda tüketilmesi hücre yapısında bozulmalara yol açar.

SOĞAN SARIMSAK

İkisi de antibiyotik bakımından zengin besindir. Uzmanlar sadece bu iki besinin değil aynı zamanda antibiyotik içeren ilaçlarında tüketilmemesi gerektiğinin altını çiziyor.

REÇEL BAL

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez iki lezzeti olan reçel ve bal vücutta kan yüklemesine neden olur. Bu da kandaki insülin seviyesini artırır.

YOĞURT VE TURP

Yoğurt ve turp aynı anda tüketildiğinde inanılmaz derece gaz sancılarına neden olur. Vücut uzun süre biriken gazı atamaz.

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18/12/2022 20:09