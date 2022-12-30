Bu besinlerle 10 yaş gençleşebilirsiniz!

Sağlıklı bir görünüm sunman için hayatınıza bazı besinleri almanız lazım. Adeta 10 yaş gençleştiren besinlerle bunu elde edebilirsiniz. İçerdikleri anti-agin ve antioksidan maddeler sayesinde yaşlanmayı durduruyor. İşte 10 yaş gençleştiren besinler...

Yaş ilerledikçe hücreler deformasyona uğrar bu da yaşlanmayı hızlandırır. Uzmanlar yaşlanmayı durdurmanın en etkili yolunun ise antioksidan bakımından zengin olan besinlerin sağladığını vurguluyor. Hücreleri yenileyerek 10 yaş garanti sağlayan besinleri sizler için derledik. Hücre yapısını yeniden doğmuş gibi yapan bu besinler yüksek oranda antioksidan barındırır.

Cilt yapısını daha parlak ve canlı gösteren besinler, adeta gençlik iksiri olarak kabul edilir. Aralarında en etkilisi ise 10 yaştan da fazla genç görünümü sağlıyor.

İŞTE 10 YAŞ GENÇLEŞTİREN BESİNLER

SOMON BALIĞI

İçeriğinde yüksek oranda E vitamini barındıran Somon balığı özellikle cilt bariyerini korur. Norveçli kadınların güzellik sırrı olarak kabul edilen Somon balığı hücre dokusunun deformasyona uğramasını engeller.

LİMON KABUĞU

İçinden çok kabuklarında C vitamini barındıran limon kabuğu cildin pigmentsel hücrelerinde iyileştirme sağlar. pH değerini dengeleyen limon kabuğu özellikle yağlı ciltler için mucizedir.

HAVUÇ

A vitamini barındıran havuç, gözlere inanılmaz faydalar sağlar. Ancak öte yandan A vitamini cilt bariyerini korur. Leke ve akne meyilli ciltleri yeniler.

YEŞİL ÇAY

Yüksek oranda antioksidan barındıran yeşil çay yaşlanmayı anında durdurur. Vücuttaki serbest radikalleri iyileştirerek cilt yapısını güçlendirir.

BİTTER ÇİKOLATA

Damar ve kalp için faydalı olan bitter çikolata kan akışını düzenler. Yapılan araştırmalarda flavonoidler bakımından zengin olan bitter çikolata yaşlanmayı anında durdurarak genç görünümü artırır.

ISPANAK / AVOKADO

İkisi de güçlü bir yeşil besindir. Demir ve E vitamini bakımından zengin olan besinlerin başında gelen ıspanak ve avokado kırışıklık ve yaşlanmayı azaltır. Cildin nem bariyerini güçlendirir.

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30/12/2022 23:11