Bu bitki çayları cildinizi canlandırıyor

Cilt bakımına önem veriyorsanız sadece dışarıdan bakımın yeterli olmadığını da biliyorsunuz demektir. Peki bitkisel çaylar akne tedavisinde de etkili olur mu? İşte cildi besleyen çaylar...

Kolay şekilde marketlerden yada aktarlardan bulabilceğiniz içecekler ile hem vücudunuza gerek önemi verirken, hemde cilt bakımı adına daha sağlıklı olabilirsiniz. İşte hem sağlık hem de cilt bakımı için faydalı olan bitki çayları...

ZENCEFİL ÇAYI

Cilt bakımını için etkin olarak kullanılan zencefil çayınında cildi pekçok faydası vardır. çay olarak tüketilen zencefil çayı cildin nem oranını dengelerken, cildimizde bulunan küçük lekeler içinde çok etkilidir. Hazırladığınız zencefil çayının içerisine bir kaç damla limon sıkarak içebilirsiniz.

NANE ÇAYI

Hasta olduğumuzda ilk tükettimiz içeceklerin başında gelen nane çayının cildede faydaları vardır. Vücuttaki toksinlerin atılması etkili olan nane çayı cildimizde oluşan çatlaklar yok edilmesi ve tahriş olan cildin yenilenmesi sağlamaktadır. Terlemeyi arttırdığı için gözeneklerin açılmasınıda sağlamaktadır.

PAPATYA ÇAYI

Fiyatının ucuz olması heryerde bulunması ve cilde sağladığı sayısız faydalar sebebi ile rahatlıkla tüketebileceğiniz içeceklerin başında gelen papatya çayı sivilcelerin yok edilmesi, tahrip olan cildin yenilenmesi konusunda çok etkilidir ayrıca papatya çayı içen kişiler daha sakın olmaktadır, papatya çayı hem dinlerdirici hemde sakinleştirici etkisi ile bilinmektedir.

ROYBOS ÇAYI

Halk arasında kırmızı çay olarakta bilinir. Roybos çayı tam bir C vitamini deposudur. Kış aylarında tüketilmesi sizleri her türlü hastalıktan korurken cildinize fayda sağlamaktadır. Kışın tüketirseniz cildinizin kurumasının önüne geçerken cildinizin nemlenmesinide sağlayabilirsiniz. Parlak ve sağlık bir cilt için günde 2 bardak kırmzı çay içmeniz yeterlidir.

MELİSA ÇAYI

Kış aylarının başka faydalı bir bitki içeceği olan Melisa çayı cildin yağ ve nem oranını dengeleme kosunuda etkili bir içecektir. Kuru yada çay yapılarak tüketilebilir, hazırladığınız melisa bitki çayının içerisine bir çay kaşığı bal dökebilirsiniz.

KUŞBURNU ÇAYI

Bolca tüketilmesi tavsiye edilen içeceklerden biri olan kuşburnu çayı cildi onarırken, çeşitli cilt hastalıklarında etkili olmaktadır. Hergün tüketmenizde fayda vardır.

ADAÇAYI

Hem akciğeri temizleyen hem de boğaz ağrılarına ilaç olan Adaçayı tüketimi ciltte bulunan leke ve çatlakları da onarır. Ayrıca bu çaylar cildinizde detoks etkisini de artıracaktır.

YASEMİN ÇAYI

Yasemin çayı ciltteki çukurların kapanması, parlak pürüzsün bir cilt görüntüsü kazanmasını sağlayan içeceklerin biridir.

REZENE ÇAYI

Bir diğer cilde yararlı içeceklerden biri olan rezene çayı bedenimizden terin atılmasını sağlarken cildin nemlenmesini ve yağ oranının dengelenmesini sağlamaktadır.

Bu çayları tüketmeden önce mutlaka herhangi birine karşı alerjiniz olup olmadığını doktorunuzdan öğrenin.

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18/10/2022 22:17