Bu bölgeler elektriksiz kalacak...

Geçen hafta yaşanan fırtına nedeniyle denizden taşınan tuzun Teknecik Trafo Merkezi'ndeki izolatörlerin üzerine biriktiği açıklandı. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) bu durumun sistemde kısa devrelere ve arızalara neden olduğunu duyurdu.

Arızaların giderilmesi ve izolatörlerin temizlenmesi amacıyla bugün 12.00-14.00 saatleri arasında Çatalköy, Acapulco, Esentepe, Tatlısu, Karaağaç ve civar bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacağı belirtildi.

Kıb-Tek, vatandaşlardan çalışmalara anlayış göstermelerini rica etti.