Bu bölgeler elektriksiz kalacak...

Arızaların giderilmesi için Çatalköy, Esentepe ve Tatlısu bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak

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02/12/2024

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Bu bölgeler elektriksiz kalacak...

 Geçen hafta yaşanan fırtına nedeniyle denizden taşınan tuzun Teknecik Trafo Merkezi'ndeki izolatörlerin üzerine biriktiği açıklandı. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek)  bu durumun sistemde kısa devrelere ve arızalara neden olduğunu duyurdu.

Arızaların giderilmesi ve izolatörlerin temizlenmesi amacıyla bugün 12.00-14.00 saatleri arasında Çatalköy, Acapulco, Esentepe, Tatlısu, Karaağaç ve civar bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacağı belirtildi.

Kıb-Tek, vatandaşlardan çalışmalara anlayış göstermelerini rica etti.

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TAGS: elektrik kesintisi
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