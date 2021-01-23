Bu bölgelerde ikamet eden öğrenci ve öğretmenler dikkat

Yerel koronavirüs vakalardaki artış üzerine yeni değerlendirme yapan Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nde alınan kararlar doğrultusunda ek tedbirler açıkladı.

Kararlar arasında Çatalköy-Karşıyaka arasındaki bölgede bulunan okullar dışındaki okullarda pazartesi seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitimin başlaması; Çatalköy-Karşıyaka arasındaki okullarda ise online eğitim verilmesi yanında Alsancak-Karşıyaka arasındaki bölgedeki iş yerleri ve faaliyetlerin pazartesi 05.00’ten itibaren ikinci bir karara kadar kapatılması yer alıyor.

Ayrıca, Çatalköy-Karşıya bölgesinde ikamet edip eğitim ve çalışmak amacıyla başka bölgelere giden öğrenci ve öğretmenlerin bir sonraki karara kadar eğitim kurumlarına gitmeleri ve çalışmaları uygun görülmedi.

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23/01/2021 16:35