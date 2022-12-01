Bu burçlar hiçbir şeyi akıllarında tutamıyor

Zaman zaman bir şeyleri unutmak oldukça normaldir. En iyi hafızaya sahip olanların bile ara sıra bazı şeyler akıllarından çıkar. Ancak kendinizi her zaman geç kalan bir arkadaşınızı veya hiç gelmeyecek bir mesaj beklerken buluyorsanız, karşınızdaki kişi dalgın olabilir. Ancak bu, o kişinin umursamadığı anlamına gelmez. Bazı insanlar gerçekten her şeyi kolayca unutabilir ve burçlarından kaynaklanıyor olabilir. İşte en unutkan olanları…

En unutkan olandan başlayarak sıraladığımız bu listedeki burçları görmek sizi şaşırmayabilir. Çünkü aslında sizi önemsemediğini düşündüğünüz ya da dikkatini vermediğinden yakındığınız kişilerin burçlarını bu listede bulabilirsiniz.

BALIK

Unutkan burçlar listesinin başında Balık yer alır. Bu rüyaya benzer şekilde simgesi su olan Balıklar, dalgın davranışlara yabancı değildir. Kendileri için en önemli şeyleri, özellikle de sevdikleriyle ilgili ayrıntıları hatırlamakta çok iyidirler. Bununla birlikte, daha sıradan ayrıntılar söz konusu olduğunda, örneğin doktor randevularının saat kaçta olduğu hatırlamak veya bir aramaya geri dönmek gibi, Balık, bu tip bilgilerin aklından çıkmasına izin verme eğilimindedir.

Sonuç olarak, Balıklar zamanlarının çoğunu kendi kafalarının içerisine geçirip geleceği hayal ederler. Bu kişilik yapısı da daha fazla düşünmelerini ve hafızalarından tutmalarını imkansız halde getirir.

İKİZLER

İkizler, hızlı zihinleri ve ondan da hızlı olan çeneleriyle bilinir. Bu konuşkan burç sosyalleşmeyi sever ve yeni insanlarla tanışma konusunda ilgilidir. Bu kadar çok ayrıntıyı aynı anda işleme yetenekleri onları inanılmaz derecede zeki yapar, ancak dikkatli olmazlarsa kendilerini aşırı bilgi yükü ile uğraşırken bulabilirler.

Bu, İkizler burcunun dikkatini ne tarafa yönelteceğine dair yanılgıya düşmesine neden olabilir ancak kötü bir hafızası olduğu anlamına gelmez. Akılları her zaman maksimum hızda çalışır, bu da kesinlikle unutkan oldukları anlamına gelir. İkizler arkadaşınız bir konuşmanın bazı küçük ayrıntılarını hatırlayamıyorsa şaşırmayın, bu olağan bir durumdur.

KOÇ

Koç, bir konuşmadaki ayrıntılar söz konusu olduğunda nadiren unutkandır. Ancak, bu hırslı burç her zaman yapabileceğinden fazlasını yapmak için kendini zorlar. Koç burçlarının hayatında aynı anda çok fazla şey olur ve her zaman çok fazla sorumluluk yüklenirler. Bir arkadaşlarıyla yaptıkları planı unutmaları ya da olmaya söz verdikleri bir yere gelmemeleri alışılmadık şeyler değildir.

Bunun ötesinde, Koç burçlar her zaman en dikkatli hallderinde değildir çünkü aynı anda akıllarını meşgul eden çok fazla şey vardır. Büyük resmi hatırlamaya eğilimlidirler, ancak daha ince ayrıntıları hatırlayamazlar. Bu umursamadıklarından değil sadece şu an bir iş yaparken bile bir sonraki işlerini düşünmelerinden kaynaklanmaktadır.

TERAZİ

Teraziler adil ve dengeli sakin olmayı severler. Bu da unutkan olmalarındaki ana nedendir.. Terazi, hayatın ince ayrıntılarına odaklanmak veya küçük şeyleri hatırlamanın stresini yaşamak yerine, anı kucaklamayı ve daha sonra endişelenmeyi tercih eder. Ve kendilerini çok fazla zorlamayı ya da başkalarının ne düşündüğü hakkında endişelenmeyi sevmedikleri için, bu dışardan kayıtsızlık olarak da algılanabilir.

Terazilerin akışa bağlı tutumu, onları gerçekte olduğundan daha dikkatsiz gösterebilir. Son teslim tarihlerini veya en çok önemsedikleri kişilerle ilgili ayrıntıları hatırlamak söz konusu olduğunda, terazi kısmen başarılıdır. Ancak iş sıkıcı bilgileri hatırlamaya geldiğinde veya sadece bir şeyi nereye koyduklarını hatırlamaya çalıştıklarında, oldukça unutkan olabilirler.

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01/12/2022 23:08