Bu burçlarla evlenmeden önce iyi düşünün!

Belirli bir grup veya arkadaş çevrenizle sorun yaşadığınız zamanlar vardır ve bunlar bir araya geldiklerinde hayatımızı cehenneme çevirme eğilimindedirler. Evliliklerde de tavırları ve davranışları değişmez. Bir anda hayatınız istemediğiniz bir yöne doğru gidebilir. İşte uyumsuzluklarıyla evlilik hayatını bozma ihtimali olan burçlar..

Posta'nın haberine göre, aşk ve evlilik söz konusu olduğunda herkesin bakış açısı ve düşüncesi birbirinden farklı oluyor. Bazı burçlar evlilik hayatında kolay adapte olabilirken bazıları da çok zorluk çekiyor.

Özellikle bazı burçların asla yan yana gelmemesi gerekiyor. Birbirinden tamamen farklı olan bu burçlar bir araya geldiğinde hayatlarını zehir edebiliyor.

İşte evlilikte yan yana gelmemesi gereken burçların listesi...

KOÇ VE YENGEÇ

Koç iddialı, dürtüsel ve eylem odaklıyken, Yengeç hassas, duygusal ve besleyicidir. Bu iki işaretin hayata farklı yaklaşımları vardır ve bu da ilişkilerinde çatışmalara yol açabilir.

Koç, Yengeç'in duygularını incitecek kadar doğrudan ve duyarsız görünebilirken, Yengeç'in duygusal yoğunluğu Koç'u bunaltabilir. Koç'un bağımsızlık ihtiyacı ile Yengeç'in duygusal yakınlık arzusu arasında bir denge bulmakta zorlanabilirler.

BOĞA VE KOVA

Boğa ayakları yere basar, pratiktir ve istikrara değer verir; Kova ise yenilikçi, bağımsızdır ve entelektüel uğraşları sever.

Boğa, Kova'yı fazla öngörülemez ve alışılmadık bulabilirken, Kova, Boğa'yı fazla geleneksel ve değişime dirençli görebilir. Hayata yaklaşımdaki bu farklılıklar, ilişkilerinde çatışmalara ve yanlış anlamalara yol açabilir.

İKİZLER VE BAŞAK



İkizler iletişimcidir, uyarlanabilir ve sosyal etkileşimlerden hoşlanırken Başak analitik, detay odaklıdır ve daha çekingen bir yaşam tarzını tercih eder. İkizler'in çeşitlilik ve heyecan ihtiyacı, Başak'ın rutin ve öngörülebilirlik arzusuyla çatışabilir.

Başak'ın eleştirel doğası, etkileşimlerinde daha fazla gönülsüzlük ve kendiliğindenlik arayan İkizler için de zorlayıcı olabilir.

ASLAN VE AKREP

Aslan kendinden emin, kendini ifade eden ve ilgi odağı olmaktan hoşlanırken, Akrep yoğun, ketum ve derin duygusal bağlantılara değer veriyor. Her iki burcun da güçlü kişilikleri, güç mücadelelerine ve ego çatışmasına yol açabilir.

Aslan'ın hayranlık ve ilgi ihtiyacı, Akrep'in kıskançlığını ve sahipleniciliğini tetikleyebilir. Duygusal yoğunlukları ya tutkulu bir bağı körükleyebilir ya da patlayıcı çatışmalara yol açabilir.