Bu buzdolabı sesli komut ile açılıyor

Güney Kore merkezli teknoloji şirketi LG ses tanıma özellikli yeni buzdolabı modelini 11 Ocak’ta başlayacak CES 2021 teknoloji fuarında görücüye çıkarak.

CES 2021 İnovasyon Ödülleri'nde "En İyi İnovasyon Ödülü"nü kazanan, LG InstaView buzdolabı kullanıcılarının sesli komutlarını anlıyor.

Başka bir deyişle artık kullanıcılar buzdolabının kapısını açmaya çalışmakla uğraşmayacak, sadece sesli olarak "buzdolabının kapısını aç" komutunu verecek.

LG'nin interaktif ses teknolojisi aynı zamanda, buzdolabına günün ajandasını sormayı veya buz ve su sebillerinin durumunu kontrol etmeyi mümkün kılıyor.

Kullanıcılar, Amazon Dash Replenishment ile Amazon hesabını LG ThinQ uygulamasına bağlayarak yedek su filtreleri gibi sarf malzemelerini otomatik olarak sipariş edebiliyor.

2021 LG InstaView buzdolabı serisi, 11 Ocak'tan itibaren CES 2021'de LG'nin sanal fuar standında sergilenecek. 2021 LG InstaView buzdolabı serisinin Türkiye'de satışa çıkacağı tarih ise henüz netlik kazanmadı.

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30/12/2020 14:03