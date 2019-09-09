Bu camide namazı kadınlar kıldırdı

Camide kadın erkek karışık oturan cemaate vaaz veren kadın imamlar, kutsal kitapta İslam'ın kadın imamları yasakladığına dair bir ifade bulunmadığını söyledi.

Eva Janadin ve Anne-Sophie Monsinay, kadın imamların önündeki engelin Kuran ya da hadislerin değil kültürel ve psikolojik olduğuna dikkat çekti.

Euronews Türkçe’nin haberine göre; kadın imamlar ayda bir kez vaaz verecek.

Fransız medyasına konuşan Müslüman Konseyi Genel Sekreteri Abdullah Zekri, "Din yüzyıllar önceki geleneklere dayanıyor ve bu gelenekleri bir gecede değiştiremeyiz. Önünüzde secdeye giden bir kadın olduğunu ve arkada da erkek olduğunu düşündüğünüzde bu estetik olmuyor." dedi.

Kadınların imamlık yapması Fransa'da bir ilk. Amerika'da Amina Wadud 2005 yılında imamlık yapmaya başlamıştı. Danimarka, Kanada, İngiltere ve Almanya'da da daha önce kadınlar ilk kez imamlık yapmıştı.

Benzer bir proje üzerinde çalışan Kahina Bahloul de Müslümanlar için kutsal ibadet mekanları olan camilerde dini ritüellerden kadınların dışlanıyor oluşunu eleştiriyor. Bahloul'un Fatıma Cami adlı karışık ibadethane projesini hayata geçirme çalışmaları devam ediyor.