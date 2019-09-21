Bu cevizlerden uzak durun!

En fazla tüketilen kuruyemişler arasında yer alan ceviz hem kendi başına hem de tatlı ve yemeklerde çok fazla tüketiliyor. Peki bu kadar fazla tüketilen cevizin açıkta satıldığı koşullarda sağlığınızı tehdit eden aflatoksin riski taşıdığını biliyor musunuz?

Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner, açıkta satılan cevizi tercih eden tüketicileri karşılaşabilecekleri riskler konusunda uyarıyor. Ceviz, Türk halkının en fazla tükettiği kuruyemişler arasında yer alıyor. Cevizi satın alırken tercih ettiğimiz ürünün resmi kontrollerden geçmiş olduğunu; nerede, kimin tarafından üretildiğini; tavsiye edilen tüketim tarihini (TETT) bilmemiz ve el değmeden tüketiciye ulaştığından emin olmamız gerekiyor.

Açıkta satılan ürünlerdeki ciddi mikrobiyolojik risklere dikkat çeken Samim Saner, ürünlerin açık olduğunda aynı zamanda her türlü mikrop ve küf bulaşmasına da açık olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Kuruyemişler üzerinde çoğalan bu küflerden en zararlısı, Dünya Sağlık Örgütü'nce kansere yol açan maddeler listesinde bir numaralı kanserojen madde olarak listelenmiş olan Aflatoksin maddesidir.

Aflatoksin maddesi uygun koşullarda kurutulmamış ve muhafaza edilmeyen; açıkta satılan kuruyemiş, baharat ve kuru meyvelerin üzerindeki gözle görülmeyen bir küflenme sonucunda ortaya çıkan son derece zehirli bir kimyasal maddedir.

Aflatoksin maddesi uygun koşullarda kurutulmamış ve muhafaza edilmeyen; açıkta satılan kuruyemiş, baharat ve kuru meyvelerin üzerindeki gözle görülmeyen bir küflenme sonucunda ortaya çıkan son derece zehirli bir kimyasal maddedir.

İster atıştırmalık ister yemek ve tatlıların lezzetini arttırmak için kullanılan cevizi satın alırken tarım ve orman bakanlığından izinli ve resmi kontrollerden geçen; kimin, nerede ürettiği bilinen vehijyenik koşullarda her türlü dış etkene karşı korunan paketli ürünlerin tercih edilmesinin gerekliliği daha da önem kazanıyor” dedi.

21/09/2019 09:38