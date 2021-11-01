Bu da benim son kurultay yazım olsun…

Bundan bir yıl önce UBP Kurultayının ikinci turu yapılabilip bitseydi, yaklaşık bir yıllık bir uzatma olmasaydı, belki de bu azınlık hükümeti ve onun yaşattığı sıkıntılar, saçmalıklar, fiyaskolar olmayacaktı.

“Nerden biliyorsun, belki de benzer şeyler yine yaşanacaktı” diyebilirsiniz. Olabilir tabii ki… Yaşamadığınızda, görmediğinizde ancak tahmin edebilirsiniz, elbette yine sorunlar olabilirdi, bu ülkede hep sorun oldu, hep yönetici başarısızlıkları gördük ama ben bu kadar zorlama ve inat olmasa bu kadarını yaşamazdık diye düşünüyorum.

Parti başkanlığına havadan gelen, zorlama şartlarla hükümet kuran Ersan Saner, “seçim hükümeti” diye yola çıktı ama seçimi gerilere atmak için direndi… O direndikçe de ülkenin başına gelmedik kalmadı…

UBP’nin muhalefette olduğu bir dönemde bu kurultay yapılsaydı, belki de bu kadar tantanalı olmayacaktı. Ancak UBP’nin hükümette olduğu bir dönemde kurultayın gündeme gelmesi işleri daha bir zorlaştırdı. Başbakan olma ve devlet olanakların sahip olma hırsı, gözleri kör ediyor.

Normal görevlerini yerine getiremeyen hükümetin başındaki kişinin kurultayı düşünerek bazı icraatlar ortaya koyması da ironik bir durumdu kuşkusuz.

UBP hükümette ve zaten ülkenin iki büyük partisinden biri, en fazla milletvekiline sahip… Bu şartlarda seçilecek parti başkanı, muhtemel başbakan olacağından, halihazırda görevde olanının da diğer adayların da iştahını kabartıyordu.

Böyle olunca da UBP Kurultayına gereğinden çok anlam yükleniyor ve kavga da büyük oluyordu. E tabii ki siyaset de çirkinleşiyor, sorunlar ve çirkinlikler birbirine karışıyordu. Ülkenin bu kadar uzun süre kurultaya endekslenmesi, tüm gündemleri yutması doğru değildir, bize çok şey kaybettirmiştir. Umarım gelecekte bir kere daha böyle bir durum yaşanmaz.

Kurultaya, üzerine bahis oynanacak heyecanlı bir yarış gibi bakanlar da vardı, kurultayın sonucunda oluşacak yeni ortamda kendine alan açmak isteyip saklandıkları deliklerinden ortaya çıkanlar da…

Faiz Sucuoğlu’nun ciddi bir oy oranıyla ipi göğüsleyip ilk turdan işi bitirmesinin nedenini yorumluyor birçok kişi kendince… Neden böyle olmuştu?

Acaba geçen yıl ikinci turu yapılamayan kurultayda aslında Faiz Sucuoğlu’nun hakkının yenildiğine inanıyor da “hak yerini bulsun” mu dedi üyeler, iade-i itibar mı yaptılar?

“Partimize müdahale edilmesin, biz istediğimizi seçeriz” mi demek istiyorlardı? Başbakan Ersan Saner’in başına gelen video skandalıyla ilgili Faiz Sucuoğlu’nu sorumlu tutması, aleyhinde propaganda yapması, kurultay açılış konuşmasında “ona oy vermeyin” çağrısında bulunması ters mi tepmişti? Sucuoğlu, üyelerin bir şekilde güvenini mi kazandı? Hepsi de olabilir… Hepsinden de biraz biraz olabilir…

Genel başkanlığı kazanmasının kesinleşmesinden sonra Faiz Sucuoğlu, “Türkiye hükümet yetkilileri Faiz Sucuoğlu’nu istemez”, “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile arası iyi değil” ve “Kurultay sonrası da parti içi kavga sürecek” iddialarına karşılık üç mesaj verdi.

Sucuoğlu tekrar tekrar Türkiye vurgusu yaptı, “Türkiye’mizle, anavatanımızla olan en ufacık bir olay bizi hasta eder, et tırnağız, Türkiye sevgisini parti içinde asla tartıştırmayız” gibi itinalı sözler söyleyerek, kendisinin Türkiye ile bir sorunu olmadığını anlatı ve oralara “Sizin de bizimle sorununuz olmasın, bizden şüphe etmeyin, tamamız” mesajı verdi.

Faiz Sucuoğlu, UBP-HP Hükümeti döneminde kendisini bakanlıktan almak isteyen ama dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Aytaç Çaluda’nın bakanlığına onay vermemesi nedeniyle kendisini görevden alamayan ve parti başkanı olmasını istemediği de iddia edilen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir sorunu olmadığını belirten ifadeler de kullandı ve Kıbrıs sorunu konusunda uyumlu olacaklarını vurguladı.

Öte yandan Sucuoğlu, başta yarıştığı adaylar olmak üzere, partide hiçbir kimseyle sorunu bulunmadığını, partide kutuplaşma olmayacağını söyledi. Bu sözler, Ersan Saner’e karşı da bir düşmanlık beslemediği yorumlarına neden oldu.

Derviş Eroğlu’ndan sonra UBP’de en fazla oy oranına kavuşan, iki turlu kurultaylara son veren Sucuoğlu’nun partide lider olabileceğini, üyelerin bir anlamda lider seçtiğini söyleyenler de var.

Gönderilen mesajlar karşılık bulacak mı, Sucuoğlu gerçekten de UBP’nin aradığı lider olacak mı, bunu zaman gösterecek. Bu zaferi taçlandırmak isterse sıradanlığı seçmemelidir. Tabii şimdi bunları düşünecek, tartışacak zamanımız yok. Önemli olan hiç zaman kaybetmeden seçim tarihi belirlemektir, oluşturulacak seçim hükümeti ne kadar kısa olursa o kadar iyidir.

Azınlık hükümeti, çok büyük enkazlar yarattı, ülkede çok büyük sorunlar vardır, hemen her kesim sorunlu, bir tıkanma var, ülke insanı kan ağlıyor, devlet kaynak sıkıntısı çekiyor, borçlanma kotasını da doldurdu.

Kurultay gereğinden çok gündemde kalmıştır, zafer sevinçleri de geride kalsın, artık gerçek dünyaya dönülsün. Çünkü ülke gerçekleri, yakıcı sorunlar olduğunu gösteriyor, üstelik bu sorunların çoğunun üstesinden nasıl gelineceği konusunda bilinmezlikler, ciddi şüpheler de vardır. Bu da benim son kurultay yazım olsun, siz de biz de bıktık artık…

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01/11/2021 22:50