Bu direk tehlike yaratıyor!

Gazimağusa’ya bağlı Dörtyol köyünde elektrik direklerinin hali içler açısı. Köyün meydanın da bulunan bu elektrik direğinin yol ortasında bulunmasından Dörtyollu vatandaşlar şikayetçi.

Vatandaşlar, elektrik direğinin yol ortasında kalmasının son derece tehlikeli olduğunu gece saatlerinde arabaların direği son anda fark ettiklerini ve kazaya sebebiyet verebileceklerini ve gerekli şikayetlerini Dörtyol Muhtarı Salih Erel’e yaptıklarını anlattı. Dörtyol Muhtarı Salih Erel ise yaptığı açıklamada, sadece yol ortasında kalan elektrik direğinin değil köydeki bazı elektrik direklerinin çalışmadığını, kırık olduğunu ve hasar gördüğünü ifade ederken, konu ile ilgili şikayetlerini gerekli kurum ve kuruluşlara bildirdiklerini fakat hiçbir geri dönüş alamadıklarını ve halen daha köydeki elektrik direkleri ile ilgili çalışmanın yapılmasını beklediklerini kaydetti.