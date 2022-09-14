Bu durum alarm veriyor

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, son günlerde ülkemizde Afrikalı öğrencilerin faili ya da mağduru olduğu olayların art arda geldiğine dikkat çekti.

Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Erhürman, “Bu durum, güvenlik açısından da, insani açıdan da, eşitlik/ayrımcılık açısından da, üniversiteler açısından da alarm vermeye başladı.” İfadelerine yer verdi.

İşte o paylaşım:

“Birçok açıdan hassas bir konu. Ama iş susmakla geçiştirilecek gibi değil artık. Görmezden gelemeyiz.

Son günlerde ülkemizde Afrikalı öğrencilerin faili ya da mağduru olduğu olaylar art arda geliyor. Bu durum, güvenlik açısından da, insani açıdan da, eşitlik/ayrımcılık açısından da, üniversiteler açısından da alarm vermeye başladı. Tüm paydaşların işin içinde olacağı, bilimsel temelli, geniş çaplı bir çalışmaya ve acil önlemlere ihtiyaç var!..”

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14/09/2022 18:37