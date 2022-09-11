Bu elementler burcunuzu nasıl etkiliyor?

Güneş burcunuzu tanıyorsanız, klasik nitelikleri hakkında bilgi ararken muhtemelen ilişkili elementiyle (ateş, su, Dünya veya hava) karşılaşmışsınızdır. Astrolojik işaretlerin bu unsurları (modern astrolojide üçlü olarak da adlandırılır) genellikle genel mizaçla bağlantılıdır. Her astrolojik unsur üç burçtan oluşur: Koç, Aslan ve Yay ateş burçlarıdır ; Boğa, Başak ve Oğlak, Dünya işaretleridir ; İkizler, Terazi ve Kova hava burçlarıdır ; ve Yengeç, Akrep ve Balık su işaretleridir.

ATEŞ GRUBU BURÇLAR

Ateş grubu burçlar Koç, Aslan, Yay

Onlar dinamik, coşkulu ve tutkulu...

Bunu yansıtan insanlar, yaratıcı problem çözme için hayal güçlerine erişmenin yanı sıra hareketi ve kendiliğindenliği takdir etme eğilimindedir.

Genellikle aksiyon ve macera arayışı içindedirler ve sınırlamalara karşı geri adım atma eğilimindedirler.

Bir ilişkideki ateş işaretleri tutkulu aşıklardır ve sevgilerinin nesnesinin peşinden yoğun bir şekilde giderler ancak iki kat daha parlak yanan bir alev, bunun yarısı kadar uzun süre yanar ve bu, ateş grubu burçlar içinde bu şekilde olabilir. Ateş burçları güçlü aşıklardır ancak bu onların hızla sıkılmalarına neden olabilir.

HAVA GRUBU BURÇLARIN ÖZELLİKLERİ

Üç hava işareti İkizler, Terazi ve Kova'dır

Zodyakın düşünürleri, iletişimcileri ve uygulayıcılarıdır

Analiz eder, sentezler ve araştırırlar. Hayat boyunca esiyorlar, nefeslerini yakalamak için asla durmuyorlar. “Yaşa ve yaşat” zihniyetine sahipler ve zekaları kolay karar vermelerine yardımcı oluyor.

Düşüncelerin ve gözlemin çevik ve değişken doğasıyla bağlantılı olarak, hava işaretleri tipik olarak beyinsel ve zeka odaklıdır.

Hava grubu burçlar, genellikle esprili ve düşüncelidir, aynı zamanda aşırı düşünmeye eğilimlidir.

SU GRUBU BURÇLARIN ÖZELLİKLERİ

Bu grubun burçları Yengeç, Akrep ve Balık'tır.

Derin, duygusal ve sınırda psişik özellikleri vardır.

Akışkanlık ve özgürlük bu unsurla yakından bağlantılıdır.

Su grubu burçlar, duyarlılığa eğilimlidir ve bu onları düzenli olarak kalpten geçirmelerini sağlayabilir. Ailelerini ve ev hayatlarını çok ciddiye alırlar, ancak onları sevgi dolu ortaklar haline getirirler

Su işaretleri hassas, son derece sezgisel ve derindir . Onlarınki, duyguların unsurudur. Su burçları her şeyi hisseder ve son derece yaratıcı oldukları için harika sanatçılar yapabilirler. Çok sadık ve şefkatlidirler.

TOPRAK GRUBU BURÇLARIN ÖZELLİKLERİ

Toprak grubu burçlar Oğlak, Boğa, Başak

Sağlam, güvenilir ve toparlayıcıdır

Bir toprak burcu olarak, gerçek olamayacak kadar iyi görünen şeylere karşı içgüdüsel olarak ihtiyatlısınız . Bir dünya burcu olarak, bazı şeylerin kendi hızlarında gelişmesi gerektiğine dair içgüdüsel bir farkındalığa sahipsiniz

Dünya enerjisinin dünyayla derin ve şehvetli bir düzeyde ilişkili olduğunu bilirler.

Haritalarında bu öğeye sahip insanlar genellikle değişime karşı dirençlidir, bunun yerine rutinleri ve ritüelleri takdir ederler. Ayrıca maddi rahatlık ve başarı arama eğilimindedirler.

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11/09/2022 19:38