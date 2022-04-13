Bu etkisini kimse bilmiyor!

Özellikle çinko açısından zengin olduğu için bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan kabak çekirdeğinin, kalp sağlığını korumaktan uykuya yardımcı olmaya kadar birçok sağlık yararı bulunuyor.

Hem sizi doyuracak hem de gerekli besinleri sağlayacak atıştırmalıklar arıyorsanız kabak çekirdeğine bir şans verebilirsiniz. Kabak çekirdekleri E vitamini, demir, magnezyum, K vitamini ve diğer birçok değerli besinleri içeriyor.

Kabak çekirdekleri iyi miktarda çinko, kanda oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinin iyi dolaşımını sağlayan demir, magnezyum, potasyum, E vitamini, bağışıklık sistemini uyaran ve kan kolesterol seviyelerini düzenleyen fitosteroller ve esansiyel yağ asitleri içerir.

Bu küçük yenilebilir tohumlar ayrıca vücut tarafından dönüştürüldüğünde, kaliteli uyku sağlayan melatonin hormonunun üretimine yardımcı olan triptofan ve hücre zarlarını vücudun erken yaşlanmasından sorumlu serbest radikallerden koruyan antioksidanlar içerirler.

100 gram kabak çerkideği yaklaşık 600 kaloridir, bu nedenle ölçülü olarak tüketilmelidir.

Sağlığa faydalı birçok bileşik bakımından zengin olan kabak çekirdeği, aşağıdaki yararları için düzenli olarak tüketilebilir:

Bağışıklığı güçlendirir

Kabak çekirdeği özellikle çinko açısından zengin olduğu için bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Çinko, bağışıklık hücreleri olan T lenfositlerinin sağlıklı aktivitesini sağlayarak bağışıklık sisteminin düzgün çalışmasını sağlar. Çinko ayrıca vücudun kendisini soğuk algınlığı, grip ve diğer enfeksiyonlara karşı daha iyi korumasına yardımcı olur.

Yüksek magnezyum sağlar

Anksiyete, migren, kas krampları ve adet öncesi sendromu magnezyum eksikliğinden kaynaklanabilir. 28 gr kabak çekirdeği, önerilen günlük magnezyum alımının yaklaşık yüzde 20'sini sağlar. Magnezyum özellikle gıdanın enerjiye dönüştürülmesinde, sinir uyarılarının iletilmesinde, kasların gevşemesinde ve kemiklerin ve dişlerin oluşumunda rol oynar. Kalsiyum ve potasyum ile etki ederek kalp atış hızını düzenler ve insülin üretimine katılır. Çeşitli çalışmalar ayrıca kalp ve damar hastalıklarının önlenmesinde de magnezyumun etkili olduğunu göstermiştir.

Uykuya yardımcı olur

Uyuyamıyor musunuz? Yatmadan önce biraz kabak çekirdeği yiyebilirsiniz. Kabak çekirdekleri, uykuya dalmaya çalıştığımızda çalışan bir amino asit olan doğal bir triptofan kaynağıdır. Günde yaklaşık 1 gram triptofan tüketmenin uykuyu iyileştirdiği biliniyor. Ancak gerekli triptofan miktarını elde etmek için yaklaşık 200 gram kabak çekirdeği yemelisiniz. Tohumlardaki çinko, triptofanın serotonine dönüştürülmesine de yardımcı olabilir, bu da daha sonra uykuyu düzenleyen bir hormon olan melatonine dönüştürülür. Ayrıca kabak çekirdeği mükemmel bir magnezyum kaynağıdır. Yeterli magnezyum seviyeleri de daha iyi uyku ile ilişkilendirilmiştir. Çalışmalar, magnezyum almanın, düşük magnezyum düzeyine sahip kişilerde uyku kalitesini ve genel uyku süresini iyileştirdiğini göstermiştir.

Demir açısından zengindir

Kabak çekirdeği iyi demir kaynaklarından biridir. 28 gr kabak çekirdeği, önerilen günlük demir alımının yaklaşık yüzde 5'ini sağlar. Demir, genel sağlık için gereklidir ve vücutta oksijen taşımanın yanı sıra çok sayıda işlevde yer alır. Ancak bitkisel kaynaklı demir, hayvansal kaynaklı demir gibi emilmez. Bu anlamda vejetaryenlerin özellikle yorgunluk ve halsizliğe neden olabilecek demir eksiklikleri yaşamamaları için 2 kat fazla demir tüketmeleri önerilir.

Kötü kolesterolü düşürür

Kabak çekirdeğindeki fitosteroller, kötü kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olur. Fitosterol, kolesterolün bitki eşdeğeridir. Fitosterol damarları tıkamanın aksine onları temizlemeye yardımcı olur.

Doğal bir iltihap önleyicidir

Bir antioksidan kaynağı olan kabak çekirdeği, iltihap önleyici etkiye sahiptir ve bu nedenle vücudu serbest radikallerin neden olduğu hasara karşı korumaya yardımcı olur. Serbest radikaller, bir hücrenin çekirdeğindeki DNA'yı okside ederse, kanseri başlatabilen hücre mutasyonu meydana gelebilir. Kandaki kolesterolün oksidasyonu, damarlarda yağ birikintilerinin oluşmasına yol açarak kalp hastalığına veya felce neden olabilir. Serbest radikaller ayrıca katarakt, bağışıklık yetersizlikleri, artrit ve erken hücresel yaşlanmaya da neden olabilir.

Menopoz belirtilerini hafifletir

Araştırmalar, sıcak basması ve baş ağrısı da dahil olmak üzere menopoz belirtileriyle daha iyi mücadele etmek için kabak çekirdeği tüketmenin yararlı olabileceğini gösteriyor. Kabak çekirdeği yağının bu belirtilerin hafifletilmesinde etkili olduğu gösterilmiştir.

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13/04/2022 18:19