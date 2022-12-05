Bu ev bitkilerini asla musluk suyu ile sulamayın!

Evdeki bitkileri nemli tutmak, bitkilerinizin sağlığı ve güzel görünümü için çok önemlidir. Bitki bakımı genellikle yanlış yapılan durumlardan biri oluyor. Sonrasında ise soluyor ve zamanla ölüyor. Peki bunun altında yatan sebep ne? İşte detayları…

Hepimiz evdeki bitkilerimizi sularken musluk suyu veriyoruz. İşte bu, bitkilerinize yaptığınız büyük bir hata oluyor. Bitkilere en iyi gübreyi, kaliteli saksıları ve mükemmel nemlendiricileri sağlamak önemlidir. Ev bitkisinin bakımında en önemli şey su kalitesidir. Peki hangi bitkiler musluk suyu ile sulanmamalı? Gelin buna birlikte bakalım.

BARIŞ ZAMBAĞI

Barış zambakları çok sevilen bitkilerdir, ancak kimyasallara karşı da hassastırlar ve musluk suyuyla sulanmaktan hoşlanmazlar. Bitki uzmanları, parlak yeşil bitkilerden birini yetiştiriyorsanız, yaprakları taze ve güzel tutmak için ona damıtılmış su sağlamanız gerekir. Tencereye çok fazla klor ve florür koymak bitkiyi öldürebileceğini söylüyor. Barış zambakları susadıklarında solarlar bu nedenle bahçıvanlar bitkilerini iyi sulanmalıdır. Fakat şunu unutmayın ki , kalıcı olarak ıslak toprak bitkinin köklerinin çürümesine yol açacaktır, bu yüzden dikkatli olun.

ÖRÜMCEK BİTKİLERİ

Uzmanlar, "Musluk suyunu sürekli kullanırsanız bitkinin ölmeye başladığını göreceğinizi, yaprak uçlarında ise kahverengi oluşumların başlayacağını söylüyor.Mümkünse, en azından bir süre damıtılmış su kullanın. Bu, kaptaki kimyasalların gitmesine yardımcı olacaktır. Toprağın üst kısmı kuruduğunda, bitkinize güzel bir su vermeyi unutmayın.

VENÜS SİNEK KAPANI

Venüs sinek kapanı, musluk suyundaki kimyasalladan hiç hoşlanmaz. Bu bitkiler kimyasallara karşı oldukça hassastır ve köklerinin etrafında besin birikmesine dayanamazlar, bu nedenle onları musluk suyuyla sularsanız çabucak hastalanır ve ölürler.

Bu, özellikle suyun kireçle kalınlaştığı sert su bölgesinde yaşıyorsanız geçerlidir. Bitkinizin toprağında tebeşir veya tuz biriktiğini fark ederseniz, hemen saksı değiştirmeniz gerekecek, yoksa bitkiniz ölebilir. Venüs sinek kapanları, sırılsıklam toprağı sevmeseler de, her zaman makul derecede nemli tutulmayı severler. Onlar bataklık bitkileridir, bu yüzden kurumasına izin vermeyin.

SALON PALMİYESİ

Salon avuç içi de musluk suyundaki florürden hoşlanmaz ve sürekli olarak musluk suyuyla sulanırsa mücadele eder. Mümkünse, onlara en azından bir süre damıtılmış su vermek en iyisidir. Uzmanlar şunları söyledi: "Bu bitkiler köklerinin etrafında su bulunmasından hoşlanmazlar ve eğer topraklarında çok fazla florür olursa yapraklarının uçları kahverengiye döner.

EJDERHA AĞACI

Ejderha ağacınızın musluk suyu nedeniyle acı çekip çekmediğinden emin değilseniz, bazı yapraklarını yakından inceleyin. Kenarları kırmızı olan bir çeşidiniz varsa, yakından bakmadıkça kahverengiye dönüp dönmediklerini anlamak zor olabilir. Bu nedenle, musluk suyu kullanmak isteyip istemediğinizi düzenli olarak kontrol etmek iyi bir fikirdir.

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05/12/2022 21:31