Bu fiyatlarla vatandaş nasıl geçinecek?

Yüksek enflasyon ve maliyet artışları vatandaşın belini bükmeye devam ediyor. Ülkede kimsenin sorgulamasına fırsat bile kalmadan yaşanan zam furyası devam ediyor.

Lüks tüketimden çoktan vazgeçen vatandaş yaşamak için gerekli olan temel gıdaları almakta zorluk çekiyor.

Temel gıda ürünlerinin bir yılda yüzde yüzün üzerinde zamlanmasına hükümet edenler sessiz kalıyor

7 lira olan bir somun ekmek artık 8 lira. Ekmekle birlikte temel ihtiyaçlar arasında yer alan yumurta da zamlandı. 39 TL olan 15’li yumurta 45 TL’ye 30’lu yumurta 74 TL’den 85 TL’ye çıktı

1 LİTRE SÜT 22.75 LİRA

HELLİMİN KİLOSU 150 – 180 TL ARASINDA

1 KİLO ET 240 TL

1 KİLO TAVUK ETİ 50 TL

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27/10/2022 08:44