Bu forma 1 milyar TL

Forma satışında hedefini 1 milyon olarak koyan ve 400 bin limitine gelen Galatasaray, formasına da toplam 1 milyar TL’lik reklam alıp para bastı

Saha içindeki başarısını saha dışında paraya çevirmeye başlayan Galatasaray, gelir kalemlerini tek tek artırdı. Maçlarını RAMS Park'ta kapalı gişe oynayan sarı-kırmızılı takım, 1 milyon satış hedefi koyduğu yeni sezon formalarında devre olmadan 400 bin barajına ulaştı.









ÇORAPLARDA YER VAR!

Galatasaray'ın forması da kıymete bindi. Formaya reklam veren sponsorlardan sezonluk elde edilen gelir kalemi 1 milyar TL'yi geçti. THY ve Bilyoner'le yapılan anlaşmaların mali detayları açıklanmazken, diğer 8 sponsordan 30 milyon Euro'ya yakın para sarı-kırmızılı kulübün kasasına girdi. Galatasaray'ın formasında sadece konç-çorap reklamına yer kaldı.



OSIMHEN SAHADA BARIŞ ALPER SAĞDA!

Trabzonspor maçında sarı kart gören Sallai, Kayseri deplasmanında cezalı duruma düştü. Macar oyuncunun yerine sağ kanatta Barış Alper görev yapacak. Sakatlığını tamamen atlatan Osimhen de ilk 11'e geri dönecek. Son Trabzonspor maçına forvette Barış başlamış, Osimhen ve Batshuayi ikinci yarıda oyuna girmişti.