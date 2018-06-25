Bu fotoğraf 5 bin $

KITV’deki habere göre 3 Mayıs’tan düne kadar polis barikatları ve tehlikeli koşullara rağmen fotoğraf çekmek isteyen çoğu turist 40’tan fazla kişi tutuklandı ve her biri 5’er bin ABD Doları para cezasına çarptırıldı.

Geçen ay faaliyete geçen Kilauea Yanardağı’ndan püsküren lav, taş ve zehirli gaz nedeniyle bölgeden 2 bine yakın kişi tahliye edilmiş, 600’den fazla evi lavlar yutmuştu.