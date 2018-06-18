HABER KIBRIS

Bu fotoğraf ele verdi!

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18/06/2018

Bu fotoğraf ele verdi!
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Murat Dalkılıç’la evliliğini Eylül 2017’de noktalayan Merve Boluğur, sürpriz bir isimle yakınlaştı. İddialara göre, 30 yaşındaki Merve Boluğur kendisinden dört yaş küçük olan Hakan Sabancı ile bir kulüpte sabahın ilk ışıklarına kadar dans edip eğlendi.

Bir süredir kariyeriyle gündemde olan Merve Boluğur, uzun süre sonra aşk haberleriyle magazin sayfalarına konu oldu. Merve Boluğur ve bir dönem şarkıcı Hadise ile aşk yaşayan Hakan Sabancı önceki gece Bodrum’da aynı mekanda eğlendi.

Yan yana localarda eğlenen ikili, iddiaya göre gece boyunca birbirlerini göz hapsine aldı.

İDDİALARI GÜÇLENDİREN DETAY

Merve Boluğur'un Instagram'ın hikaye bölümünde paylaştığı fotoğraf aşk iddialarını güçlendirdi. Boluğur'un üzerinde Hakan Sabancı'ya ait tişört ile verdiği poz dikkatli gözlerden kaçmadı. 

 

ÖNCE İŞİM DEMİŞTİ

Murat Dalkılıç'la olan evliliği Eylül 2017'de biten Merve Boluğur hızla kilo vermesi ve sağlıksız bir görünüme kavuşmasıyla hayranlarını çok korkutmuştu. Kendisine ait ruj markasıyla iş hayatına atılan genç oyuncu, yeni bir aşk yaşayıp yaşamayacağı sorulduğunda 'Önce işim' demişti.

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TAGS: fotoğraf, merve boluğur, hakan sabancı
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