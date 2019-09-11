Bu fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü!

Courtney Lee Johnson isimli girişimci, Twitter'da "Bu adam eşi uyuyabilsin diye 6 saatlik uçuş boyunca ayakta durdu... İşte buna aşk denir." notuyla bir fotoğraf paylaştı.

İnternet Haber'de yer alan habere göre, otoğraf karesinde bir adam uçağın koridorunda, dirsekleriyle iki koltuğa dayanırken, karşısındaki kadının da üç koltukluk sırada yattığı görüldü. 15 binden fazla beğeni ve yüzlerce yorum alan fotoğraf yoğun ilgi görürken, tartışmaya da sebep oldu.

Birçok kişi yaşananları Johnson'ın yaptığı gibi "aşk" diye nitelendirmedi.

Hiç bu kadar aşık olmadım

Bazılarıysa bu hareketin romantik olarak gördü. Bir Twitter kullanıcısı “Asla bu kadar aşık olmadım ... Bu hareketi yapacak kadar aşık olmayı sabırsızlıkla bekliyorum" diye yorum yazdı.

Kimileri kadını bencilce buldu

Ancak birçok kişi kadının davranışını “bencil” diye niteledi. Bir kullanıcı “Eğer aşk buysa, ben yalnız kalmayı tercih ederim” derken bir diğeri de "Aşk değil sömürü. Kafasını adamın kucağına koyarak dinlenebilirdi. Çok düşüncesiz” diye yorumda bulundu.

Evliliklerini yargılamayacağım

Başka bir kullanıcı ise şunu söyledi: “Evliliklerini yargılamayacağım. Benim kocam bunu benim için yapacak türden bir adam, ama ben ondan bunu isteyecek bir eş değilim!”