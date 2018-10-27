Bu fotoğrafın aynısını istediler... Korkunç son!

Geçen hafta ABD'li fotoğrafçı Matthew Dippel'ın California'daki Yosemite Ulusal Parkı'nda çektiği evlilik teklifi fotoğrafının ardından korkunç bir olay yaşandı. Aynı pozu vermek isteyen bir başka çift 900 metre yükseklikten düşüp öldü.

Sosyal medyada gördükleri fotoğrafın aynısını çektirmek isteyen bir çift, geçtiğimiz Perşembe günü Yosemite Ulusal Parkı'ndaki Taft Point'e çıktı. Fakat bu mutlu gün felaketle sonuçlandı. Çift 900 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Park sözcüsü Jamie Richards, parkta bu yıl 10 kişinin hayatını kaybettiğini, bunlardan 6'sının ise düşme sonucu meydana geldiğini aktardı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURMUŞTU

ABD'li fotoğrafçı Matthew Dippel'ın şans eseri çektiği fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturmuştu. 6 Ekim günü aynı noktada poz vermesi için bir arkadaşını bekleyen Dippel, o sırada bir çiftin orada poz verdiğini görünce deklanşöre basmıştı.

Dippel, fotoğrafı Twitter'a yükleyerek çifte ulaşmaya çalışmıştı. Dippel "Tek istediğim bu fotoğrafın o çiftin eline geçmesi çünkü bence özel bir andı." demişti.