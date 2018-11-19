Bu Gece Mevlit Kandili

Din İşleri Başkanlığı, Mevlid-i Nebi Haftası olarak kutlanan bu hafta boyunca çeşitli programlar düzenleyeceğini duyurdu.

Hz. Muhammed’in doğum günü olan Mevlit Kandili nedeniyle mesaj yayımlayan Din İşleri Başkanı Talip Atalay, dünyanın birbirine düşman gruplardan oluşan bir yer haline getirilmeye çalışıldığı günümüzde sadece Müslümanların değil, bütün insanlığın zorlu bir sınavdan geçtiğine işaret etti. Atalay, bu olayların Hz. Muhammed’in öğretilerine ne kadar çok muhtaç olunduğunu daha iyi idrak etmeyi sağladığını kaydetti.

Halkın, milletin ve tüm Müslümanların Mevlit Kandili’ni kutlayan, dünyada cereyan eden katliamların son bulmasını, bütün insanlığa huzur getirmesini dileyen Atalay, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Cehalet ve zulmün hakim olduğu, insanların köleleştirildiği, sosyal düzenin bozulduğu, umutların yitirildiği bir çağda dünyaya gelen Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dünyayı teşrifleriyle kainata; huzur, barış, mutluluk ve rahmet gelmiş, insanlık yeniden hayat bulmuştur.

Günümüzde her gün yaşanan, insanı insanlığından utandıracak hadiselere, meydana gelen olaylara, katliamlara, tecavüzlere karşı kınamaktan, mesaj yayınlamaktan öte çare üretilememekte, yaşanan acılar her geçen gün biraz daha artmaktadır.

Dünyamızın, birbirine düşman gruplardan oluşan bir yer haline getirilmeye çalışıldığı günümüzde sadece Müslümanlar değil, bütün insanlık, bugün zorlu bir sınavdan geçmektedir. Dünya'da yaşanan bu olaylar, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insanlığa vaaz ettiği öğretilere, evrensel mesajlarına, mutluluk reçetesine bugün ne kadar çok muhtaç olduğumuzu daha iyi idrak etmemizi sağlamıştır.”

Din İşleri Başkanı Atalay, Mevlit Kandili’nin sadece Müslümanlara değil, birbirinin boğazını sıkma yarışına giren tüm insanlığa yapılan yeni bir kurtuluş çağrısı olarak görülmesi ve bu bilinçle idrak edilmesi gerektiğini kaydetti.

MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI

Kıbrıs Türk halkının bugüne kadar Hz. Muhammed’in evrensel mesajlarına kulak verdiğini, tarih boyunca bu öğretileri oluşturduğu eğitim kurumları araçlığıyla genç nesillere aktardığını, dini gün, gece ve kandilleri büyük bir coşkuyla idrak ettiğini belirten Atalay, Din İşleri Başkanlığı’nın da Mevlit Kandili’ni yıllardır Mevlid-i Nebi Haftası olarak kutladığını ve hafta boyunca çeşitli programlar düzenlediğini bildirdi.

BUGÜN TÜM CAMİLERDE KANDİL PROGRAMI DÜZENLENECEK

Mesajında, hafta etkinlikleriyle ilgili bilgi veren Talip Atalay, önceki gün konferansla başlayan etkinliklerin dün lokma ikramıyla sürdüğünü bugün de ülke genelindeki camilerde kandil programları düzenleneceğini duyurdu.

Hz. Ebubekir Camii’nde 17.15- 18.00 arasında icra edilecek kandil programının BRT’den canlı olarak yayınlanacağını bildiren Atalay, yarın da Din İşleri Başkanlığı’nın organizasyonuyla yüzlerce kişinin Larnaka’daki Hala Sultan Tekkesi’ni ziyaret edeceğini belirtti. Atalay, yarın tekkeye, bu organizasyonla gidenler dışında ziyaretçi kabul edilmeyeceğini de duyurdu.

Atalay, bugün Lefke, 21 Kasım Çarşamba Girne, 22 Kasım Perşembe Gazimağusa, 23 Kasım Cuma İskele, 24 Kasım Cumartesi günü Güzelyurt pazar yerlerinde Vakıflar Örgütünün desteğiyle Din İşleri Başkanlığı’nca Lokma ikramı yapılacağını kaydetti.