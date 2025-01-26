Bu gece Miraç Kandili…

Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökan İnik, Miraç Kandili nedeniyle yayımladığı mesajda, “Bu kutlu gecede kalplerimiz bu güzel duygularla dolsun. Allah’ın hidayeti, rahmeti ve bereketinin hiç eksik olmaması temennisi ile Miraç kandilinin milletimize ve tüm İslam âleminin birlik ve beraberliğine vesile olmasını Rabbimden niyaz ederim.” dedi.

Üç ayların birincisi olan Recep ayının 27. gecesinin Miraç Kandili olduğunu hatırlatan İnik, bu mübarek geceye erişmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşatan Allah’a şükretti.

İnik mesajında, Miraç Kandili’yle ilgili şu bilgileri de paylaştı:

“Miraç; Hz Muhammedîn (s.a.s) insanlığı İslam’a davet sürecinin en zor yıllarında, bir gece Mescid-i Haramdan, Mescidi Aksa ’ya oradan da zaman ve mekân sahibi, Yüce Mevla’nın sonsuz ayet ve kudretini müşahede etmek için yaptığı manevi ve ulvi bir yolculuktur. Bu yolculuk pek çok ilahi hikmet ve bereketi içinde barındırır. Günde beş kez ilahi huzura çıktığımız, dua ve niyazlarımızla Rabbimize yöneldiğimiz, Peygamber efendimizin de ‘Namaz müminin miracıdır’ diye ifade ettiği namaz, bu mübarek gece emredilmiştir.

Miraç, yücelmeyi ifade eder. Miraç her şeyden önce yükselme yollarının yegâne sahibinin Yüce Allah olduğunun bilincine varabilmektir. Miraç, elemi, kederi, çaresizliği ve ümitsizliği bir kenara bırakarak yeniden yola koyulmanın adıdır.

Miraç; her zorlukla beraber bir kolaylığın olduğuna inanmayı, Rabbimizin rahmetinden asla ümidi kesmemeyi öğretir. Miracı anlayan mümin, zamanın ve mekânın yegâne sahibi olan Yüce Allah’ın birliğine, büyüklüğüne ve sonsuzluğuna şahitlik eder. Miracı model alan toplum, hak, adalet, dürüstlük, merhamet, kardeşlik ve fedakârlık gibi erdemlerle yücelir.”