Bu gece sokağa çıkma yasağı var mı?
04/01/2021
Yeni yıl öncesi toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi 31 Aralık-04 Ocak tarihleri arasında saat 21.00 ile saat 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulamasını yürürlüğe sokmuştu.
Kararın devam edip etmeyeceği büyük bir merakla beklenirken Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, KKTC’de sokağa çıkma yasağının son bulduğunu açıkladı.
Öte yandan saat 22.00’dan sonra cafe, restoran, pastane, bet ofisi, kuaför salonu, güzellik merkezi, kıraathane, kahvehane, spor salonu, pide salonu, simitçi, berber salonu alanlarındaki faaliyetlerin durdurulmasına ilişkin alınan kararın aynı şekilde devam edecek.
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi bugün aldığı karar ile ilgili işletmelerin 22.00’dan sonra yalnızca paket servis hizmetlerinin açık kalmasını uygun gördü.
Açıklanan kararlarda bu sektörlerde görev yapan kişilerin 14 günde bir PCR testlerinin yinelemeleri gerektiğine vurgu yapıldı.