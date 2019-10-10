Bu geminin yakıtı deniz

Dünyanın ilk hidrojen güçlü teknesi, dünya turu için Fransa’nın Saint Malo limanından yola çıktıktan sonra ilk durağı olan İngiltere’nin başkenti Londra’ya vardı.

Güneş panelleri, rüzgâr türbini ve hidrojen yakıt-batarya sistemi bulunan sıfır emisyonlu ‘Energy Observer’ adlı katamaranın en büyük enerji kaynağı ise deniz suyu. Tekne, hidrojen yakıt-batarya sistemi ile tuz ve minerallerinden arındırdığı suyun içeriğindeki oksijeni açığa çıkarıyor. Teknenin iki tarafından baskılanmış şekilde depolanan hidrojen ise katamaranı karbon açığa çıkarmadan su üzerinde yol almasını sağlıyor.

10/10/2019 14:50