Bu grupta işler karıştı!

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta, Çarşamba gecesi maçları ile devam etti.

D Grubu'nda oluşan puan durumu adeta 'işler karıştı' dedirtti. Tottenham evinde Sporting ile 1-1 berabere kaldı, Eintracht Frankfurt evinde Marsilya'yı 2-1 yendi.

Sporting, Tottenham deplasmanında önce Edwards ile 1-0 öne geçti, İngilizlerin cevabı 80'de Rodrigo Bentancur ile geldi. Harry Kane'in uzatmalarda attığı gol ise iptal edildi.

Alman ekibi Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri ise Kamada ve Kolo attı. Marsilya'nın tek sayısı Guendouzi ile geldi.

Bu iki maçtan sonra ise grupta Tottenham 8 puanla ilk sırada yer alırken, onu 7 puanla Sporting ve Frankfurt takip etti. Grubun son sırasında yer alan Marsilya'nın ise 6 puanı bulunuyor. D Grubu'ndaki tur ve Avrupa Ligi biletleri ve elenen, son hafta maçlarının ardından netleşecek.

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27/10/2022 10:44