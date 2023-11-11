Bu güzergahı kullanacak olan sürücüler dikkat!

İskele-Karpaz Anayolu üzerinde bulunan Tuzluca Kavşağının İskele istikametinde, asfaltlama çalışması yapıldığından bahse konu yol güzergahı araç trafiğine kapatıldı.

Yol yapım çalışmaları süresince, İskele-Karpaz Anayolu’ndan İskele’ye gitmek isteyen sürücüler için ulaşım Kalecik köyü içerisinden sağlanmakta olup, anayolun Karpaz istikameti ise trafik akışına açık. Bahse konu yol güzergahını kullanacak olan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri ayrıca, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica edildi.

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