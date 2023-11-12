Bu güzergahı kullanacak olan sürücüler dikkat!

Karayolları Dairesi Ziyamet –Avtepe arası yol güzergahında yarın asfalt kaplama çalışması başlayacağını duyurdu

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12/11/2023

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Bu güzergahı kullanacak olan sürücüler dikkat!


Karayolları Dairesi, Ziyamet –Avtepe  arası yol güzergahında  yarın asfalt kaplama çalışması başlayacağını kaydetti ve 28 Kasım’a kadar sürecek çalışma süresince trafik akışının  mevcut yol güzergâhının köy içi yolları üzerinden verileceğini duyurdu.

Karayolları Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “KKTC  Karayolları Master planı kapsamında bulunan, Muhtelif 3. Sınıf Yollar ile Muhtemel Yerleşim Yerleri İç Ulaşım Yolları Yapım, Onarım ve Üstyapı Takviyesi İşleri” kapsamında, yürütülecek çalışmalardan dolayı bu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

12/11/2023 16:28
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TAGS: sürücü, yol, çalışmai,
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