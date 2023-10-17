Bu güzergahı kullanacak olan sürücüler dikkat!

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17/10/2023

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Bu güzergahı kullanacak olan sürücüler dikkat!

Balalan-Yeni Erenköy yolu yapımı kapsamında Tuzluca Kavşağı ile Çayırova Kavşağı arasında kalan güzergahın asfaltlanması çalışmaları nedeniyle trafik akışı bugünden itibaren İskele-Karpaz bölünmüş anayolundan çift yönlü olarak verilecek.

Karayolları Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, trafik akışındaki bu değişiklik 8 gün sürecek.

Bu güzergâhı kullanacak sürücülere can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları çağrısı yapıldı.

17/10/2023 18:27
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