Bu güzergahı kullanacak olan sürücüler dikkat!

Balalan-Yeni Erenköy yolu yapımı kapsamında Tuzluca Kavşağı ile Çayırova Kavşağı arasında kalan güzergahın asfaltlanması çalışmaları nedeniyle trafik akışı bugünden itibaren İskele-Karpaz bölünmüş anayolundan çift yönlü olarak verilecek.

Karayolları Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, trafik akışındaki bu değişiklik 8 gün sürecek.

Bu güzergâhı kullanacak sürücülere can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları çağrısı yapıldı.