Bu hafta analiz edilen ithal ve yerli ürünlerin hepsi temiz çıktı

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23/08/2024

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Bu hafta analiz edilen ithal ve yerli ürünlerin hepsi temiz çıktı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, bu hafta analiz edilen 66 ithal ve 15 yerli ürünün tümünün temiz çıktığını açıkladı.

Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamada, 16-22 Ağustos tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden alınan numunelerin, Devlet Laboratuvarı'ndaki analizlerde Avrupa Birliği pestisit limitlerine göre değerlendirildiği kaydedildi.

İthal ürünlerden alınan 66 numunenin ve yerli ürünlerden alınan 15 numunenin hepsinin temiz çıktığı, limit üstü bitki koruma ürünü içeren hiçbir numuneye rastlanmadığı belirtildi.

23/08/2024 14:10
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TAGS: haber, kıbrıs
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