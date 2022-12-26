Bu hafta hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi, hafta boyunca havanın bulutlu olacağını, yağmur beklenmediğini bildirdi.

ads ads ads ads
26/12/2022

ads
Bu hafta hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi, hafta boyunca havanın bulutlu olacağını, yağmur beklenmediğini bildirdi.

Daireden yapılan açıklamaya göre yarından itibaren 2 Ocak Pazartesi güne kadar bölge alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava genelde az bulutlu olacak, en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 18 – 21 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.

26/12/2022 13:42
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: hava durumu
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.