Bu hafta hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü, 29 Ağustos - 04 Eylül 2024 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs’ta beklenen hava durumu tahminini açıkladı. Rapora göre, bölgenin Alçak Basınç Sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Hava Durumu Detayları:

29 Ağustos (Perşembe): Parçalı ve az bulutlu.

Parçalı ve az bulutlu. 30 Ağustos (Cuma): Parçalı ve az bulutlu.

Parçalı ve az bulutlu. 31 Ağustos (Cumartesi): Az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı bulutlu.

Az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı bulutlu. 01 Eylül (Pazar): Az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı bulutlu.

Az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı bulutlu. 02 Eylül (Pazartesi): Az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı bulutlu.

Az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı bulutlu. 03 Eylül (Salı): Parçalı ve az bulutlu.

Parçalı ve az bulutlu. 04 Eylül (Çarşamba): Az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Sıcaklıklar:

En yüksek hava sıcaklıklarının genellikle iç kesimlerde 35 - 38 °C, sahillerde ise 31 - 34 °C arasında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar:

Rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerinden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esmesi öngörülüyor.

Bu haftaki hava durumu raporu, özellikle yüksek sıcaklıklar ve zaman zaman kuvvetli rüzgarlar konusunda vatandaşların dikkatli olmalarını gerektiriyor. Tatil planları yapacak olanların bu tahminleri göz önünde bulundurması faydalı olacaktır.