Bu hafta hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi, alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak ülkede yarın ve çarşamba günü yer yer sağanak yağmur beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 26-31 Mart tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, diğer günler hava az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk yarısı iç kesimler ve sahillerde 19-22, ikinci yarısında ise 15-18 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk günü kuzey ve doğu, diğer günlerde ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

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26/03/2023 15:15