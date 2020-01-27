Bu hafta hava nasıl olacak?

Bölgemizin yüksek basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı ve çok bulutlu geçmesi beklenmektedir.

Hava sıcaklığı Mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgar Güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 14 – 17 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor

Bölgede yarın, Perşembe ve Cuma günleri yer yer sağanak yağmurlar etkili olacak

Perşembe ve cuma günleri ayrıca güney ve batı yönlerden şiddetli rüzgarlar ve fırtına etkili olacak

27/01/2020 12:01