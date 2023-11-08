Bu hafta yine sıcak olacak

Meteoroloji Dairesinin haftalık tahminlerine göre, bu hafta hava sıcaklığı 27-30 derece dolaylarında seyredecek.

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08/11/2023

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Bu hafta yine sıcak olacak

Meteoroloji Dairesinin haftalık tahminlerine göre, bu hafta hava sıcaklığı 27-30 derece dolaylarında seyredecek.

Daire’den yayımlanan rapora göre, 13 Kasım’a kadar, bölgenin genellikle yüksek basınç sistemi ile ılık ve  nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenirken, hava parçalı bulutlu olacak, yağmur beklenmiyor.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 27-30 derece dolaylarında olacak.

Rüzgarın ise genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

08/11/2023 11:26
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TAGS: hava durumu
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