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Bu halini unutun! Paylaştığı fotoğraf şaşkınlık yarattı

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Nur Yerlitaş, adeta eridi. Yerlitaş'ın verdiği kilolar herkesi şaşkına çevirdi.

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02/06/2018

Bu halini unutun! Paylaştığı fotoğraf şaşkınlık yarattı
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Geçtiğimiz yıl gıdı toplatma operasyonu geçiren Nur Yerlitaş'ın zayıfladığını gören herkes, modacının mide küçültme ameliyatı olduğu iddia etti. Ancak Yerlitaş, verdiği röportajda kendisi hakkında çıkan bu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı. İşte Nur Yerlitaş’ın sosyal medya hesabından takipçileriyle yaptığı o paylaşım;

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TAGS: Nur Yerlitaş, haber, kıbrıs
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