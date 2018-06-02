Bu halini unutun! Paylaştığı fotoğraf şaşkınlık yarattı

Geçtiğimiz yıl gıdı toplatma operasyonu geçiren Nur Yerlitaş'ın zayıfladığını gören herkes, modacının mide küçültme ameliyatı olduğu iddia etti. Ancak Yerlitaş, verdiği röportajda kendisi hakkında çıkan bu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı. İşte Nur Yerlitaş’ın sosyal medya hesabından takipçileriyle yaptığı o paylaşım;