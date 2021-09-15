Bu halkın dayanacak gücü mü kaldı?

Henüz uçan araba yok ama trafik gerçekten berbat. Lefkoşa için söylüyorum. Bir gazetecinin; işi bilim öğretmek olan bir bakan tarafından bu şekilde aşağılaması, üstelik şaka yaptığını zannetmesi… Bu aslında siyasetçinin de vatandaşa bakış açısı.

Görevi sorun çözmek olanlar, hayatın hiçbir alanında yoklar. Bu ülke insanı ciddi bir ekonomim darboğazdan geçiyor. Her şey çözüm bekliyor. Tarımdan sanayiye, eğitimden demokrasiye yara almayan tek bir aşan yok. Siyaset kurumu çözmezse, kim çözecek?

UBP kurultaya odaklandı. Sabahtan akşama kadar Bakanlar köy- ilçe kurultayları ile uğraşıyor. Aylarca üye yazmak için uğraştılar. Şimdi ülke kurultaya kilitlendi. Sonra seçime odaklanacak… E biriken bunca sorunun çözümü için parmağını kıpırdatacak olan yok mu?

Siyaset hep seçim odaklı olduğu için, kamudaki atamalar da seçimlere yönelik. Siyasetçi ortadan kaybolunca bürokrasi de sorun çözemiyor. Vatandaşın işi devlete düşmeye gerek. Şöyle bu yazıyı okuyup da kamuda torpil kullanmadan işini çözebilen var mı?

Ülke bürokrasisinin nakış nakış işlenmesi gerekiyor. İş bilenler dairelerin, kurumların başına gelecek. Böyle zamanlarda ne kadar kötü yönetildiğimizi bir kez daha anlıyoruz. Layığımız bu değil. Ama yaşadığımız bu. Dibe burmuş bu yapıda her sektör azap çekiyor.

Başbakan Ersan Saner katıldığı bir programda, “KıbTek’teki ihalesiz alımlardan rahatsızım” dedi. E ben de rahatsızım, ne olacak? Rahatsız olunca sorun çözülüyor mu? Vicdanı olan herkes ihalesiz alımlardan rahatsız olur. Erhan Arıklı ve ekibi herkesin gözüne bakarak adım atıyor.

Başbakan rahatsızsa, buna boyun eğmez. Gereğini yapar. Çağırır Başsavcıyı, çağırır mali polisi, çağırır Sayıltay Başkanını, “Bakın bakalım vatandaşın parası nereye gitti, hata yapan varsa burnundan fitil fitil getirin” der. Yoksa rahatsız olsa ne olur; olmasa ne olur?

Pandemi dönemi bizlere gösterdi ki, yerli üretim çok önemli. Biz ne yapıyoruz? Girdiler mi ucuzluyor? üretim maliyeti mi düşüyor? Akaryakıta zam, gaza zam, vergilere zam, girdilere zam… Her şeyin vatandaşın başına çöktüğü, kamunun özele zulmettiği zamanlardan geçiyoruz

Bakanlar Kurulu dün de toplandı, sessiz sedası dağıldı. Yarın resmî gazeteye bakacağız, göreceğiz. Yine onlarca vatandaşlık. Yine kurumların borçlanması, yine kurultaya, seçime dönük kararlar. Toplumsal tek bir adım görsek dişimizi kıracağız ama… Yok, mümkün değil.

Uzun bir aradan sonra vaka sayısı 100 bandında. Umarım uzun süre de böyle gidecek. Hastanede yatan hasta sayısında da ciddi bir azalma var. Ölümler canımızı yaktı. Devam ediyor. Pür dikkat bu illetle mücadele edeceğimiz günler bunlar, dikkatli olalım.

Okullar açıldı, özellikle ciddi malzeme eksikliklerinden bahsediliyor. Devlet Okuluna çocuklarını yazdıran ailelerden istenen kayıt ücretleri ile ilgili ciddi şikayetler var. Öğretmen- müdür eksiği henüz giderilemeyen okullar var. Hızla hareket ederek çocuklarımıza sorunsuz bir ortam sağlamalıyız.

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15/09/2021 08:34