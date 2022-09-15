Bu hastalığa sahip olabilirsiniz

Uyku tüm canlılar için en temel ihtiyaçlardan birisidir. Ancak bazı kişiler ne kadar uzun süre uyursa uyusun, uyandığında ya yorgun hissediyor ya da hala uyuma isteği içerisinde oluyor. Peki sürekli olan uyuma isteği neden kaynaklanır ve altında hangi sebepler yatar?

Yapılan bilimsel araştırmalar, ortalama uyku süresinin 7 ila 8 saat arasında olduğunu ortaya çıkartmıştır. Bu süreden daha fazla uyuyan bazı kişiler ne kadar uyursa uyusun, uykusunu alamaz veya uyandığında bitkin ve yorgun hisseder.

Bunların tamamı kaygıya, huzursuzluğa, yavaş düşünme, baş ağrısına ve iştahsızlığa yol açabilir. Bu durum dünyadaki kişilerin yaklaşık yüzde2'sini etkiler.

Kendinizi sık sık gece yarısı uyanırken buluyorsanız veya gece uyandığınızı bile bu olayları hatırlamıyorsanız, bu durumdan muzdarip olabilirsiniz. Bu durum çoğunlukla çocukluğunuzda başlar. Bunun yanı sıra, yetişkinliğinizde kendinizi hiç bu kadar yorgun hissetmediyseniz, bu duruma neyin sebep olabileceğini öğrenmek ve sağlığınızı tekrar rayına oturtmak için doktorunuzla görüşmeniz tavsiye edilir. Doktorunuza ziyarete gitmeden önce, randevuya hazırlanmak için kendi muayenelerinizin bir kısmını yapmanız tavsiye edilir. Bir günlükte uyku düzeninizi takip edebilirsiniz uykuya daldığınızda, uyandığınızda vb. doktorunuzun ihtiyaç duyduğu belirli detayları alması daha basit olacaktır.

Depresyonda olabilirsiniz

Bazı yetişkinler depresyon belirtisi olarak uykusuzluk yaşarken, bu durum sebebiyle aşırı uyku yaşayan yetişkinlerin beraberinde çocuklar ve gençler de vardır. Eğer depresyonda olduğunuzu ihmal ediyorsanız yada farkında değilseniz , fazla uyumak göz ardı etmemeniz gereken bir belirti olabilir. Depresyon ciddi bir konudur ve aşırı uyku bir gösterge olabilir. Yaşlı kişiler daha fazla uykusuzluk yaşarken, çoğunlukla gençlik yıllarınızda da sıklıkla karşılaşmış olabilirsiniz. Bununla birlikte, yaşlı kişiler sürekli aşırı uyku yaşadıklarında, depresyonda olabilirler ve tıbbi olarak tedavi edilmeleri gerekebilir.

Kalbiniz sebep olabilir

Kalple ilgili bir hastalıktan müztarip olabileceğinizin belirtilerinden biri aşırı uyku olabilir. Buna gündüz uyku hali de dahildir. Kendinizi yorgun ve bitkin hissediyor olsanız da, bunun sebepi çok çalışmanız olmayabilir. Bu sebeple, 24 saatlik bir döngüde 9 saatten fazla uyuma probleminin kalp problemleriyle ilgili olup olmadığını ayırt etmek basit değildir.

Belli mevsimlerde daha fazla uyuyor olabilirsiniz

Bu tip depresyon her yıl yaklaşık aynı zamanlarda başlar ve biter . İnsanlar çoğunlukla sonbaharda belirtiler hissetmeye başlarlar ve bu belirtiler kış boyunca devam eder ve bu da sizi huzursuz ve huysuz hissetmenize sebep olur. Fakat ilkbahar ve yaz mevsimi geldiğinde bu belirtiler azalma eğilimindedir. Buna sebep olan birçok semptom vardır ve bu sadece aşırı uyku hali değildir. Kendinizi umutsuz bir durumda hissedebilir, konsantre olmakta güçlük çekebilir, düşük enerjiye sahip olabilir ve her zamanki favori aktivitelerinize olan ilginiz kaybolabilir.

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15/09/2022 19:02